"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $340

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $278, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания Microsoft 25 января отчитается о финансовых результатах, аналитики ожидают роста выручки до $50,65 млрд и прибыли на акцию $2,31. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают эксперты инвесткомпании.

"С точки зрения технического анализа бумага продолжительное время находилась в коррекции. Сейчас находится на уровне поддержки и уровне 200-дневной скользящей. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $278 риск на портфель составит 0,90%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают аналитики "Финама".

Microsoft Corporation - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего. Разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы - семейства операционных систем Windows.

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