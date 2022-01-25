Решение ЦБР приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила может вернуть курс до 75-77 руб./$1 - Альфа-банк

Решение Банка России приостановить покупки иностранной валюты на локальном рынке, проводимые в рамках бюджетного правила, может вернуть валютный курс к уровню 75-77 руб./$1, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"ЦБ РФ в понедельник объявил о решении остановить покупки иностранной валюты на локальном рынке, проводимые в рамках бюджетного правила. До 4 февраля 2022г суточный объем этих операций был установлен на уровне 36,6 млрд руб., или $460 млн; в результате этого шага локальный рынок получит косвенную поддержку в размере примерно $1,9 млрд на оставшуюся часть недели и $2,3 млрд в течение будущей недели", - отмечает эксперт.

Учитывая, что конец каждого месяца совпадает с периодом налоговых выплат, и российские экспортеры обычно продают свою экспортную выручку, Орлова ожидает, что решение ЦБ может вернуть рынок к 75-77 руб./$1, то есть к уровню, который больше соответствует текущим уровням цены на нефть.

"Решение ЦБ важно и с психологической точки зрения, так как оно свидетельствует о том, что монетарные власти считают текущую волатильность временной, воспринимая текущие рыночные уровни как неподходящие для продолжения покупок валюты, - указывает эксперт банка. - Еще один момент, который следует иметь ввиду, заключается в том, что в этом году российское правительство планировало продать часть своих валютных сбережений с тем, чтобы финансировать свои внутренние проекты и хотя точная сумма не обнародована, мы предполагаем, что она находится в диапазоне $3-5 млрд. В итоге объем нереализованного валютного спроса, сейчас отложенный ЦБ, вряд ли негативно повлияет на курс рубля в более поздний период, но будет использован для того, чтобы "зеркалить" будущие заявки Минфина на продажу валюты; в итоге долгосрочный эффект вчерашнего решения ЦБ может быть нейтрален для рынка".

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