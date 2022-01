"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги БПИФ "Дивидендные Аристократы США" с целью 13,4 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,6%, стоп-приказ: 11,69 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 13,4 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 11,69 рубля риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают эксперты "Финама".

"Дивидендные аристократы США" - это биржевой паевой инвестфонд, который инвестирует в рост акций американских компаний, говорится в комментарии. Для этого фонд покупает паи ETF Schwab U.S. Dividend Equity, который повторяет индекс Dow Jones U.S. Dividend 100. В индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 отбираются компании, выплачивающие дивиденды минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты минимум 5 лет подряд. Такие компании в США также называются дивидендными аристократами.

Аналитики "Финама" отмечают, что ETF FMUS является одним из самых устойчивых и перспективных инструментов на Московской бирже, в особенности с учетом текущей рыночной конъюнктуры.

