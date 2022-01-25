Вероятно движение котировок акций Halliburton в диапазоне $23-30 на горизонте ближайших месяцев - BCS Express

Вероятно движение котировок акций Halliburton Сo. в диапазоне $23-30 на горизонте ближайших месяцев, сообщается в комментарии BCS Express.

"Происходит возрождение прибыльности в нефтегазовом секторе по мере того, как спрос на сырую нефть восстанавливается после исторического глобального краха. Прогнозы аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanly предполагают, что цены на нефть вырастут до $100 за баррель в 2022г, что поддержит спрос на услуги и товары от Halliburton. Ограничительным фактором выступает политика роста ставок ФРС. Вероятно движение котировок Halliburton в диапазоне $23-30 на горизонте ближайших месяцев", - отмечает аналитик Евгений Калянов.

Также эксперт подчеркивает, что консенсус-цена от отраслевых аналитиков по акциям Halliburton составляет $26,6 (около текущих уровней), рекомендация - "Покупать". Отдельные инвестбанки, обновившие свои таргеты в этом году, имеют следующие целевые цены: JPMorgan - $32, Morgan Stanley - $30, что предусматривает потенциальный рост котировок на 13-20%, констатирует Калянов.

Halliburton Co. - американская нефтесервисная компания, работающая более чем в 70 странах. В настоящее время является крупнейшим в мире поставщиком оборудования для гидроразрыва пласта, одного из самых эффективных методов нефтеотдачи.

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