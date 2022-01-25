Вероятна повышенная волатильность курса рубля в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно сохранение повышенной волатильности курса рубля по отношению к доллару в ближайшее время, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Геополитика продолжит "править" российским рынком, в особенности инвесторы будут следить за письменным ответом США на российские предложения по безопасности. Пока сложно рассчитывать на особый позитив с геополитического фронта, остается надеяться лишь на продолжение переговоров. У рубля есть потенциал к сильному укреплению при нормализации ситуации, но в ближайшее время курс пары USD/RUB продолжит показывать повышенную волатильность - к геополитическим новостям прибавятся новости с заседания ФРС в среду", - отмечают эксперты.

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