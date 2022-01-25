"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК"), понизив целевой ориентир до 240 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Металлург опубликовал операционные результаты за 2021г, отчитавшись о росте производства стали на 16% по сравнению с предыдущим кварталом - до 4,5 млн тонн на фоне роста загрузки Липецкой площадки после ремонтных работ в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства в августе 2021г. Продажи за аналогичный период увеличились на 8% - до 4,5 млн тонн. Учитывая рост операционных показателей на фоне сохраняющихся высоких цен на сталь, мы ожидаем сильные финансовые результаты за IV кв. 2021г по МСФО. Это, в свою очередь, отразится на росте дивидендов за отчётный период. Таким образом, мы сохраняем рекомендацию покупать акции "НЛМК", но из-за рыночной конъюнктуры понижаем целевой ориентир - до 240 руб.", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

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