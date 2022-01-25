Общая картина для ОФЗ пока остаётся неблагоприятной - "Локо-Инвест"

Общая картина для классических ОФЗ пока остаётся неблагоприятной, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Кривая ОФЗ выросла сразу на 30-35 б.п. при средней активности основных локальных игроков и выхода нерезидентов. Ослабление рубля и рост волатильности на рынке могут иметь дополнительные инфляционные последствия при уже непростой ситуации в стране. Поэтому шансы на повышение ставки сразу на 100 б.п. на ближайшем заседании ЦБ, с нашей точки зрения, лишь увеличиваются, на что рынок вынужден реагировать дальнейшим смещением ценовых уровней вниз. Общая картина для классических ОФЗ/бондов остаётся неблагоприятной, покупать рано", - пишет эксперт инвестиционной компании в комментарии.

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