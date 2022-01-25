"КИТ Финанс Брокер" рекомендует включать бумаги X5 в долгосрочные портфели

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует включать бумаги GDR X5 Retail в долгосрочные портфели, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"X5 Retail сообщила о росте чистой выручки за год на 11,4% по сравнению с 2020г - до 2,2 трлн руб. При этом, рост доходов от цифрового бизнеса составил 47,9 млрд руб., увеличившись на 140%, отражая быстрое развитие сервисов экспресс-доставки. Сильные результаты X5 обусловлены ростом сопоставимых продаж (LFL) на 5,1%, а также увеличением торговой площади на 7,3%. При этом, менеджмент отмечает, что высокая инфляция оказывает давление на потребителей", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Кроме этого, продуктовый ритейлер сообщил о сильных результатах с начала 2022г, подчеркивается в комментарии. Чистые розничные продажи X5 выросли год к году на 14,9%, цифровые продажи Перекрёстка увеличились на 45%, остальных компаний в 2,5-3 раза. "В целом результаты вышли в рамках наших ожиданий, ждём сильные финансовые результаты за 2021г по МСФО. Рекомендуем включать акции X5 в долгосрочные портфели", -пишет Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.