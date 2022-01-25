Существуют риски возврата рынка акций РФ к снижению во вторник - "Велес Капитал"

Существуют риски возврата российского рынка акций к снижению в течение торговой сессии во вторник, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Развитие повышения на рынке акций РФ в течение дня под вопросом, так как улучшений на геополитическом фоне не произошло. Биржи ждет еще один напряженный торговый день с рисками возвращения к падению. Золото при этом остается островком стабильности и держится у $1840 за тройскую унцию. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3100-3400 пунктов", - указывает эксперт.

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