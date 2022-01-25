Индекс Мосбиржи может подняться к 3350п на торгах во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к 3350 пунктам на торгах во вторник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Мы рассчитываем, что в отсутствие негативных новостей, российский рынок продолжит предпринимать новые попытки отскока в направлении зоны 3450-3500 пунктов по индексу Мосбиржи, более обоснованный с конъюнктурной точки зрения. Ожидаем, что уже во вторник индекс продвинется к 3350 пунктам", - пишет эксперт.

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