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25 января 2022 года 10:19
Рубль будет торговаться в диапазоне 78-79,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 78-79,5 руб./$1 и на уровне 88-90 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала". "Курс российского рубля в понедельник упал в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 78,76 руб. (+1,52 руб.), курс евро - 89,18 руб. (+1,68 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника растет на 0,72% и составляет $86,89 за баррель. Минфин накануне принял решение приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Это способно сократить давление на курс рубля, но полностью продажи не остановит. На открытии торгов во вторник, 25 января, российский рубль восстанавливает позиции в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 78,0-79,5 руб. в паре с долларом и на уровне 88-90 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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