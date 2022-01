S&P 500 и Nasdaq показали максимальный с 2008г разворот

Рынок акций США завершил торги понедельника в плюсе. Фондовые рынки АТР снижаются во вторник. Цены на нефть растут в ходе азиатской сессии во вторник.

Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в плюс в последние 10 минут торгов.

Dow Jones Industrial Average, падение которого в ходе сессии достигало 1115 пунктов (3,3%), завершил торги ростом на 99 пунктов. Среди компонентов индекса лидерами подъема стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD) (+4,2%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (+3,8%), Nike Inc. (SPB: NKE) - (+2,1%), Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) - (+2%).

Снижение Nasdaq Composite в течение сессии достигало 4,9%, S&P 500 - 3,99%. Положительный разворот обоих индексов в ходе торгов стал самым мощным с октября 2008 года, отмечает Market Watch.

S&P 500 в какой-то момент оказался в зоне "медвежьего" тренда, то есть его обвал с пика, зафиксированного в начале января, достиг 10%, что было отмечено впервые с февраля 2020 года. Однако к концу сессии индикатор вышел из этой зоны.

Эксперты не выделяют каких-то однозначных катализаторов разворота фондовых индексов, отмечая, что такая динамика, вероятно, связано с существенной перепроданностью рынка. В частности, в случае Dow Jones, который снижался в течение семи предыдущих сессий, важный технический индикатор - индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) - опустился до 24,01 пункта, свидетельствуют данные FactSet. Значение RSI ниже 30 пунктов говорит о перепроданности рынка.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Ожидания, связанные с тем, что ФРС поднимет базовую ставку несколько раз в 2022 году в условиях максимальной почти за 40 лет инфляции, способствовали росту доходностей US Treasuries и спаду на фондовом рынке США в последние дни.

Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте.

ФРС опасается, что быстрый рост потребительских цен приведет к существенному повышению инфляционных ожиданий, и намерена действовать агрессивно, чтобы не допустить этого, отмечает аналитик Rabobank Лин Грэхэм-Тейлор.

При этом эксперт полагает, что инфляция в США в текущем году замедлится, и Федрезерву не придется поднимать ставку настолько быстро, как этого ожидает рынок.

Серьезные опасения у инвесторов вызывает растущая напряженность вокруг Украины, которая привела к ухудшению отношений России и Запада.

Как сообщалось, Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания объявила в понедельник, что начинает выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании.

Конфликт и его потенциальные последствия, в том числе закрытие российским банкам доступа к финансовой системе США, может иметь непредсказуемое влияние, отмечает аналитик Nordea Asset Management Себастьян Гэли.

"Чем ближе ситуация к обрыву, тем более нервозными становятся рынки", - приводит словам Гэли Dow Jones.

Акции Halliburton Co. (SPB: HAL), опубликовавшей отчетность за четвертый квартал в понедельник, подорожали к закрытию рынка на 3,8%. Показатели прибыли без учета разовых факторов, а также выручки нефтесервисной компании превзошли прогнозы аналитиков.

Порядка 20% компаний индекса S&P 500 уже опубликовали финансовую отчетность за прошедший квартал, и в случае 82% компаний показатель прибыли в расчете на акцию оказался лучше прогнозов рынка, свидетельствуют данные FactSet.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 1,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,6%. Обе компании обнародуют отчеты за минувший квартал в среду.

Акции Ford Motor (SPB: F) Co. подешевели на 1,3% на новости о том, что автопроизводитель перестал принимать заказы покупателей на новый пикап Maverick, поскольку достиг предела выпуска машин этой модели и не может удовлетворить поступающие заказы.

Котировки бумаг производителей вакцин от COVID-19 Pfizer Inc. (SPB: PFE) и Moderna Inc. (SPB: MRNA) упали на 2,4% и 1,7% соответственно.

Тем временем, акции Kohl's Corp. подскочили в цене на 36% на информации СМИ о том, что ритейлер получил предложение о покупке за $9 млрд от консорциума инвесторов во главе с хедж-фондом Starboard Value LP. Kohl's подтвердила, что получила предложения от инвесторов, выразивших интерес к покупке компании.

Бумаги других операторов сетей универсальных магазинов также подорожали. Стоимость акций Macy's Inc. (SPB: M) взлетела на 18%, Nordstrom Inc. (SPB: JWN) - почти на 13%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 99,13 пункта (0,29%) и составил 34364,5 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 12,19 пункта (0,28%) - до 4410,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 86,21 пункта (0,63%) и составил 13855,13 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают во вторник, несмотря на положительный импульс с Уолл-стрит.

Американские фондовые индексы в понедельник резко снижались в течение большей части сессии, но развернулись к росту ближе к концу торгов и вышли в плюс в последние 10 минут торгов.

"Неожиданный разворот на рынке акций США, кажется, не обеспечил какого-либо облегчения в ходе азиатских торгов во вторник", - отметил аналитик IG Йеп Жан Ронг.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января.

Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что глава американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажет на вероятное повышение ставки уже в марте. ФРС, вероятнее всего, придется действовать достаточно жестко, чтобы подавить уже находящуюся на многолетних максимумах инфляцию в США.

Японский Nikkei к 8:30 упал на 2,3%.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения выходят акции металлургической компании Japan Steel Works Ltd. (-8,7%), IT-компании Rakuten Group Inc. (-7,3%) и инвестиционной SoftBank Group Corp. (-5,9%).

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:35 МСК снизились на 1,7% каждый.

В лидеры снижения в Hang Seng выходят бумаги биофармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-4,7%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,4%) и технологической компании JD.com Inc. (-3,5%).

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК потерял 2,7%.

Акции автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 4,3%, Hyundai Motor Co. - на 3,1%.

Стоимость производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снижается на 2,1%, ее конкурента LG Corp. - на 3,4%.

Между тем ВВП Южной Кореи в 2021 году вырос максимально за 11 лет - на 4% по сравнению с предыдущим годом, показали во вторник предварительные данные центробанка страны.

ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 4,1% в годовом выражении и на 1,1% по сравнению с третьим кварталом. Аналитики в среднем прогнозировали повышение по итогам квартала на 3,7% за год и на 0,9% за квартал, сообщает Trading Economics.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 2,5%.

На австралийском рынке подешевели акции крупнейших банков страны: котировки бумаг ANZ упали почти 4%, Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank - на 3%.

Также снизилась капитализация нефтедобывающих австралийских компаний: акции Santos потеряли в цене 4,8%, Beach Energy - 7,7%, Woodwide Petroleum - 4,7%.

Тем временем потребительские цены в Австралии в четвертом квартале увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, показали данные австралийского статистического ведомства. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года цены выросли на 3,5% - максимально с 2014 года. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали увеличения цен за квартал на 1% и за год - на 3,2%.

Цены на нефть растут в ходе азиатской сессии во вторник, частично отыгрывая снижение накануне, инвесторы следят за геополитическими рисками на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК во вторник составляет $86,70 за баррель, что на $0,43 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,62 (1,8%) - до $86,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,61 за баррель, что на $0,3 (0,36%) выше итогового значения сессии в понедельник. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $1,83, до $83,31 за баррель.

С начала года нефть подорожала более чем на 10%.

По мнению старшего аналитика DTN Троя Винсента, ралли на нефтяном рынке в последний месяц "слишком сильно опередило реалии физического рынка".

Как сообщалось, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.

Между тем ранее йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен пуск, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.

Спрос на бензин и дизельное топливо в США снизился за неделю по 21 января, по оценке Троя Винсента из DTN, что предполагает рост запасов топлива. На предыдущей неделе запасы бензина в Штатах также резко выросли и превысили показатель на конец января прошлого года, добавил он.