"Финам" рекомендует покупать акции Viatris с прогнозной ценой $20,3

"Финам" рекомендует покупать акции Viatris с прогнозной ценой на уровне $20,3 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Далеко не каждая фармкомпания может похвастаться годовой выручкой, имеющей величину больше рыночной капитализации. По итогам 2021 года Viatris имеет шансы прийти к таким результатам. В активе этой относительно небольшой фармацевтической компании есть ценное наследие от гиганта Pfizer, выделившего свои наиболее старые и авторитетные препараты в отдельное подразделение, при этом Viatris использует опыт Pfizer для освоения развивающихся рынков. Кроме того, Viatris выполняет важную этическую и социальную задачу по обеспечению жизненно важными лекарствами государств с низким и средним уровнем дохода. В то же время компания выглядит очень дешевой в сравнении с сектором", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Viatris - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Пенсильвании. Создана в 2020 году в результате слияния Mylan и Upjohn, подразделения фармгиганта Pfizer Inc. Вместе с Upjohn компании Viatris отошли так называемые бренды наследия Pfizer, в числе которых известнейшие препараты фармгиганта более чем в 10 областях медицины.

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