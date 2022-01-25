Котировки нефти, возможно, проведут торги вторника на уровнях $86-87/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, возможно, проведут торговую сессию во вторник на уровнях $86-87 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть марки Brent в понедельник не смогли удержаться выше $88 за баррель ввиду сильной волны распродаж, накрывшей глобальные рынки перед стартом заседания ФРС. Тем не менее активный фьючерс на Brent смог отыграть большую часть внутридневной просадки и по-прежнему остается выше октябрьских пиков (район $86 за баррель). Поддержку оказывают уверенность в крепости спроса и ожидания сокращения запасов нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе (соответствующие данные Минэнерго выйдут в среду), а также сохранение геополитической напряженности в первую очередь на Ближнем Востоке, заставляющей участников рынка опасаться возможных перебоев с поставками, - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. - Во вторник утром котировки нефти марки Brent демонстрируют умеренный рост, торгуясь чуть ниже $87 за баррель ввиду преобладания негативных настроений на глобальных рынках. В целом технически нефть перешла к консолидации у максимумов, сохраняя потенциал для развития роста и теста зоны $90+ за баррель. Мы полагаем, что нижняя часть диапазона $86-90 за баррель останется актуальным для нефти марки Brent в течение дня".

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