Вероятно нейтральное движение рынка акций РФ в ближайшее время - BCS Express

Вероятно нейтральное движение российского рынка акций в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На ближайшую перспективу сохраняется нейтральный взгляд по российскому рынку акций. Амплитуда колебаний безусловно будет оставаться высокой. Для разворота тренда, а не просто очередного технического отскока, необходимо "потепление". В перспективе ближайших недель мы, скорее всего, еще увидим новые дипломатические контакты на высоком уровне. Намеки на хоть какие-нибудь компромиссы и сближение позиций России с США/НАТО были бы крайне позитивно восприняты участниками рынка, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - Пока же этого не произошло, нет полной уверенности в завершенности нисходящей тенденции, несмотря на фундаментальную дешевизну многих "голубых фишек". Мы видим, что даже самые тяжеловесные бумаги "летают" по несколько процентов в любую сторону в течение очень короткого времени. Внутренние инвестиционные факторы привлекательности в условиях массовых общерыночных распродаж временно отошли на второй план".

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