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25 января 2022 года 08:53

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне как неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, так и локального снижения геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в плюс в последние 10 минут торгов. Dow Jones Industrial Average, падение которого в ходе сессии достигало 1115 пунктов (3,3%), завершил торги ростом на 99 пунктов. Снижение Nasdaq Composite в течение сессии достигало 4,9%, S&P 500 - 3,99%. Положительный разворот обоих индексов в ходе торгов стал самым мощным с октября 2008 года. S&P 500 в какой-то момент оказался в зоне "медвежьего" тренда, то есть его обвал с пика, зафиксированного в начале января, достиг 10%, что было отмечено впервые с февраля 2020 года. Однако к концу сессии индикатор вышел из этой зоны. Эксперты не выделяют каких-то однозначных катализаторов разворота фондовых индексов, отмечая, что такая динамика, вероятно, связано с существенной перепроданностью рынка.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Ожидания, связанные с тем, что ФРС поднимет базовую ставку несколько раз в 2022 году в условиях максимальной почти за 40 лет инфляции, способствовали росту доходностей US Treasuries и спаду на фондовом рынке США в последние дни. Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 падает на 1,64%, китайский CSI 300 снижается на 0,68%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,57%, южнокорейский Kospi - на 2,58%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 1,09% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном возвращении негативных настроений на американский фондовый рынок 25 января.

Вместе с тем цены на нефть в ходе утренних торгов во вторник умеренно подрастают. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $86,88 за баррель, что на 0,71% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,75 за баррель, прибавив 0,53% по отношению к закрытию 24 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,27 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,857 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 января снизился на 0,43% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (22-24 января) 0,36%, опустившись до 725,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (-1,43%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-1,38%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,23%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001Р-13" (+1,5%), "РЖД-23" (+1,43%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,2%).

Российский финансовый рынок начал неделю с падения на панических распродажах из-за эскалации геополитической напряженности, подогретой западными СМИ в отношении якобы готовящегося военного вторжения России на Украину. Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на "рост масштабов угрожающих действий России". Тем временем, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины. "Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорилось в заявлении на сайте НАТО.

НАТО приписывает агрессивные намерения России с целью оправдать в глазах обывателей свою военную активность на восточном фланге, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решение альянса направить дополнительные силы в Восточную Европу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что источником эскалации напряженности вокруг Украины является не Россия, а информационная кампания, сопровождаемая публикацией ложных сведений, со стороны США и НАТО. Также он отметил, что активность альянса НАТО вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны. Концентрация Вооруженных сил Украины на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о подготовке к наступательным действиям, и такая угроза сейчас есть, заявили в Кремле.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что компания "А Девелопмент" планирует 27 января начать размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций объемом 700 млн рублей. Компания повысила ориентир ставки первого купона до 13,85-14,6% годовых. Ранее ориентир ставки составлял 13-13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Банк России 25 октября 2021 года зарегистрировал дебютный выпуск 3-летних облигаций ООО "А Девелопмент" 1-й серии. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам и размещен по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 35-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 9,8% годовых, а также ставку 15-16-го купонов облигаций серии А31 на уровне 10% годовых. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов, дата погашения выпуска - 1 ноября 2022 года. Выпуск А26 на 6 млрд рублей был размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов, выпуск будет погашен 1 ноября 2029 года. Выпуски имеют амортизационную структуру погашения, в результате амортизации объем серии А24 в обращении составляет в настоящее время 3 млрд рублей. Бонды серии А31 на 7 млрд рублей были размещены в январе 2015 года. Дата погашения выпуска - 1 февраля 2034 года. По всем займам 3 февраля предстоит исполнение оферт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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