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24 января 2022 года 19:40

Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на резком ухудшении геополитической обстановки вокруг РФ

Москва. 24 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль продолжает активно дешеветь к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения геополитической обстановки вокруг РФ и падения интереса глобальных инвесторов к риску в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара США составил 79,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,735 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торговался выше 79 руб./$1 впервые с 3 ноября 2020 года. Евро стоил 89,52 руб./EUR1, подорожав на 1,65 рубля. Евро стоил дороже 89 руб./EUR1 впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,69 рубля - до 83,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы избавляются от рисковых активов в ожидании ужесточения ДКП ФРС и новостей, что страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу из-за кризиса вокруг Украины. Кроме того, на Балтике начались крупные учения российского флота.

Тем не менее, пока основное внимание глобального рынка приковано к очередному заседанию ФРС США, которое начнется во вторник и завершится в среду. По его итогам председатель американского ЦБ Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, внесет ясность относительно того, насколько регулятор обеспокоен ускоряющейся до многолетних максимумов инфляцией.

Некоторые экономисты полагают, что ФРС необходимо принять решение (о повышении ставки - прим.ИФ) быстрее, чтобы подавить рост цен. Потребительские цены в США в декабре увеличились максимальными почти за 40 лет темпами - на 7% по сравнению с тем же месяцем предшествующего года.

Рынок полагает, что ФРС приступит к подъему базовой процентной ставки уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. При этом некоторые эксперты предполагают, что подъем ставки в марте может превысить 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Ранее в ходе торов рубль немного отыграл потери благодаря решению Банка России приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции не осуществляются с 15:00 понедельника, следует из сообщения ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2022 году - $44,2 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи.

В период с 14 января по 4 февраля 2022 года плановый совокупный объем покупки валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила должен был составить 585,9 млрд рублей, ежедневный - 36,6 млрд рублей.

Основное падение рубля в первую половину дня было обусловлено усилением геополитических рисков. Как сказано в заявлении на сайте Североатлантического альянса, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания объявила в понедельник, что начинает выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании.

МИД Германии принял решение разрешить родственникам сотрудников диппредставительств на Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят, сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

На фоне кризиса в отношениях с НАТО Россия проводит военные учения. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота, двадцать кораблей и судов Балтийского флота РФ вышли в море для выполнения задач боевой подготовки.

"20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Маневры ВМФ России начались на фоне переброски в Белоруссию частей и подразделений Восточного военного округа России на учения "Союзная решимость-2022".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны.

Россия ожидает, что на текущей неделе получит письменный ответ США на ее предложения о гарантиях безопасности, кроме того, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Песков. Он уточнил, что Москва ждет отдельный ответ от НАТО на предложения о безопасности в Европе.

В Кремле не исключают возможности новых контактов президентов РФ и США Путина и Байдена, но отмечают, что конкретики на этот счет нет. "При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общение на высшем уровне, но каких-то пониманий на этот счет сейчас нет", - сказал Песков.

Цены на нефть снижаются вечером в понедельник из-за укрепления доллара на фоне геополитической напряженности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 2,05% - до $86,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 2,42% - до $83,08 за баррель.

Доллар США укрепляется по отношению к основным валютам в ходе торгов в понедельник за счет спроса на защитные активы, а также в ожидании итогов январского заседания ФРС.

В то же время инвесторы обеспокоены по поводу возможных перебоев поставок из России и с Ближнего Востока. Между тем с начала года цены на нефть уверенно выросли. Котировки Brent и WTI повысились примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, в понедельник курс пары "доллар-рубль" превысил отметку 79 руб./$1, и последний раз эти уровни мы видели в ноябре 2020 года при снижении нефти ниже $40 за баррель. "Очевидно, что текущее ослабление курса национальной валюты связано с внешней политической напряженностью, поэтому рынки полностью игнорируют основные фундаментальные факторы. Решение Банка России приостановить покупку валюты согласно бюджетному правилу окажет на курс среднесрочный поддерживающий эффект. Но в моменте оно вряд ли способно развернуть тренд, как, впрочем, и ожидаемое поднятие ставки на ближайшем заседании. Основной фокус на политическую ситуацию в ближайшее время сохранится", - говорит Алексеев.

"В ходе торгов в понедельник стоимость доллара преодолела отметку 79 рублей, однако не сумела развить рост к 80 рублям из-за проходящей верхней границы двухмесячного восходящего тренда, а также новостей об остановке выкупа валюты ЦБ по бюджетному правилу с 24 января. Мы ожидаем, что на этой неделе пара "доллар-рубль" попробует сбросить перепроданность рубля, вернувшись в диапазон 75-77 руб./$1 при отсутствии негативных новостей, связанных с геополитикой. Напомним, что фундаментальная стоимость доллара при текущих нефтяных ценах остается в коридоре 73-75 руб./$1. Отметим, что техническая картина пары доллар-рубль также говорит о сильной перекупленности доллара по отношению к рублю", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 января на 67,46 копейки, до 77,3649 руб./$1, и увеличил курс евро на 68,71 копейки, до 87,5925 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,709 рубля по отношению к пятнице и составил 78,3115 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 1,6572 копейки и составил 78,4229 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $7 млрд 208,742 млн, из которых $1 млрд 327,329 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 881,413 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,2404 рубля, до 88,0699 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился к 19:00 МСК на 1,6892 рубля и составил 88,7001 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR2 млрд 126,799 млн, из которых EUR340,201 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR786,598 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 4 базисных пункта (б.п.) каждая - до 8,57% и 8,77% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 7 б.п. - до 10,0% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 9 б.п. - до 10,12% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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