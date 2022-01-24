Рынок акций РФ начал неделю с нового обвала из-за эскалации геополитической напряженности

Москва. 24 января. Рынок акций РФ начал неделю с нового обвала на панических распродажах из-за эскалации геополитической напряженности, подогретой западными СМИ в отношении якобы готовящегося военного вторжения России на Украину; индексы РТС и Мосбиржи обновили минимумы с декабря 2020 года, после чего отыграли часть потерь.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3235,28 пункта (-5,9%, минимум дня - 3158,46 пункта), индекс РТС - 1288,17 пункта (-8,1%, минимум дня - 1260,55 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 10,2%.

Доллар растерял часть дневного роста и стоит 79,11 рубля (+1,69 рубля) после сообщения ЦБ РФ о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила, на пике цена сделок поднималась к 79,5 руб./$1.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-10,6%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-9,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-6,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-6,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-6,4%), "Мосбиржи" (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-5,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-8,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-8,7%).

Москва ожидает от американской стороны письменные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем, Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на "рост масштабов угрожающих действий России", сообщается в понедельник на сайте британского правительства. При этом британское посольство на Украине остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу, отмечается в сообщении.

Тем временем, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

НАТО приписывает агрессивные намерения России с целью оправдать в глазах обывателей свою военную активность на восточном фланге, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник "Интерфаксу", комментируя решение альянса направить дополнительные силы в Восточную Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что источником эскалации напряженности вокруг Украины является не Россия, а информационная кампания, сопровождаемая публикацией ложных сведений, со стороны США и НАТО. Также он отметил, что активность альянса НАТО вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны.

Концентрация Вооруженных сил Украины на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о подготовке к наступательным действиям, и такая угроза сейчас есть, заявляют в Кремле.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, внимание глобальных инвесторов на неделе сосредоточено на заседании Федрезерва США, результаты которого будут обнародованы в среду вечером. Трейдеры полагают, что регулятор начнет ужесточать монетарную политику и может начать повышать базовую процентную ставку.

Тем временем, какого-то значимого сближения позиций США и России в вопросах стратегической стабильности в Европе пока так и не произошло, и в таких условиях многие участники предпочли не оставаться в длинных позициях. Индекс МосБиржи в понедельник пробил зону поддержки 3250-3300 пунктов и даже протестировал рубеж 3200 пунктов, после чего наметились попытки стабилизации.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои инвестиции" Григория Зайонца, на новой неделе волатильность на российском рынке сохраняется. Геополитический фон остается неоднозначным и инвесторы опасаются дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Западом, в таких условиях рынку обычно требуется громкая позитивная новость для устойчивого роста.

Перформанс "лучше рынка" продемонстрировал потребительский сегмент. Операционные результаты представил Fix Price (MOEX: FIXP), а в минувшую пятницу отчитался X5. Х5 увеличила выручку на 14,9% г/г в 4 квартале на фоне ускорения продуктовой инфляции до 10,8% и стабильных потребительских трендов. Рост выручки по итогам 2021 года оказался выше консенсуса: +11,4% (против 10,7% консенсус-прогноза). В то же время, рост выручки Fix Price замедлился до 14,5% в 4 квартале на фоне замедления роста сопоставимых продаж до 3,2% из-за новых ограничений. Продуктовый ритейл является бенефициаром повышенного уровня инфляции, ожидаются также сильные результаты у "Магнита" за 4 квартал.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, российский финансовый рынок на военной риторике пережил очередную волну падения, в то время как рынок металлов нашел повод к росту. В десятке крупнейших в мире производителей как драгоценных, так и промышленных металлов есть производители из РФ. И вот уже металлы начинают выполнять свою функцию по хеджированию рисков фондового рынка.

Ставка на рост металлов хорошо хеджирует как российский фондовый рынок при локальном падении, так и наихудший и самый маловероятный военный сценарий. Тут реальные, а не выдуманные военные риски также должны взвинтить цены на commodities. За время санкционного давления из РФ научились поставлять на экспорт продовольствие - пшеницу и другие продукты сельского хозяйства ждут во всем мире. Так что реальный конфликт взвинтит цены и на продовольствие. Циничные информационные манипуляции о возможности такой войны помогают трейдерам на рынке commodities хорошо зарабатывать.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, понедельник стал очередным днем больших геополитических распродаж. Информационный фон пока не позволяет говорить о том, что "медвежий" рынок близок ко дну падения. США говорят об увеличении численности войск в Восточной Европе, что кардинально расходится с требованиями РФ по безопасности. Говорить о влиянии экономики в подобных условиях будет лишним, так как рынок живет тревожными эмоциями.

Индекс МосБиржи в моменте опускался ниже 3160 пунктов. Из растущих бумаг отметились только Fix Price и "Акрон" (MOEX: AKRN). Потери более 6% зафиксированы в секторах нефти и газа, металлов и добычи, финансах и транспорте. Текущие ценовые значения по многим акциям в обычной ситуации можно назвать крайне привлекательными, но пока сигналов на остановку и разворот индексов нет, как нет и положительных подвижек в геополитической ситуации.

Рубль активно слабел под геополитическим давлением, достигнув минимального значения за 14 месяцев против доллара США. Дополнительным негативом является нефть, которая растеряла утренний прирост после новостей об очередных атаках йеменских хуситов против ОАЭ и Саудовской Аравии.

Европейские индексы также торговались в минусе, хотя влияние геополитики в этом случае было второстепенным. Местные инвесторы более обеспокоены инфляцией и реакцией центральных банков. К тому же предварительная статистика за январь указывает на снижение деловой активности в еврозоне.

Не добавляет спокойствия ситуация вокруг Украины, но источником роста напряженности остаются заявления и действия стран условного Запада. США, Великобритания и Австралия рекомендовали гражданам не посещать Украину и РФ, а также Великобритания и США рекомендовали вывезти семьи дипломатов из Киева.

Американский рынок акций, похоже, готов снижаться вплоть до окончания заседания ФРС. Тема повышения ставки ФРС будет доминировать на текущей неделе, которая будет одной из самых перегруженных корпоративной отчетностью. Российский рынок акций пока не может вырваться из геополитических страхов. "Медвежий" рынок развивается стремительно и прогноз падения до 2800-3100 пунктов по индексу МосБиржи может реализоваться уже на текущей неделе, так как позитивных сигналов в сфере международных отношений пока нет, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, обеспокоенность инвесторов на фондовом рынке была вызвана двумя ключевыми факторами: ростом странового риска (5-летний CDS на Россию поднимался выше 240 пунктов) ввиду очередной порции негативных геополитических новостей и распродажами на глобальных фондовых рынках, в первую очередь, на рынке США из-за предстоящего заседания ФРС, на котором ожидается жесткая риторика по ДКП.

Инвесторы также опасаются неожиданных результатов сезона отчетности США, так как, например, Netflix не выполнил свой план по подпискам и понизил прогнозы на первый квартал 2022 года. Стоимость доллара приблизилась к максимумам ноября 2020 года, уйдя выше 79 руб., после чего ЦБ РФ объявил об отмене выкупа иностранной валюты по бюджетному правилу, цены на Brent также пребывали под давлением.

Во вторник рынок акций РФ может остаться под легким давлением вплоть до решения ФРС по ключевой ставке. Тем не менее, рыночные котировки многих бумаг заметно расходятся со своей фундаментальной стоимостью, что может быть компенсировано в течение этой недели, а индекс МосБиржи может вернуться обратно в диапазон 3400-3500 пунктов, считает аналитик.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что импульс снижения рынка был вызван новыми признаками геополитической напряженности (США рассматривают возможность усиления военного присутствия в Восточной Европе и странах Балтии), волной продаж на мировых биржах и ценовой слабостью нефти Brent, отступившей в направлении $85 за баррель.

Участники торгов, опасаясь более активных темпов ужесточения ДКП в США, проявляют осторожность перед заседанием ФРС, его итоги станут известны в среду. Между тем, первые оценки январских индексов PMI в еврозоне, Великобритании и США показали торможение экономической активности в начале года, в особенности в секторе услуг. Статистика отражает негативное влияние от вспышки заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19.

Во вторник ключевым фактором для российского рынка останется геополитика. В случае позитивных сигналов рублевые активы могут укрепляться даже вопреки сдержанному общерыночному сантименту. В то же время, учитывая масштаб переоценки страновых рисков со стороны нерезидентов и неустойчивую обстановку на мировых рынках, возможно и сохранение коррекционных настроений. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 3200-3320 пунктов, полагает аналитик.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,4-3,7%) и Штаты (основные индексы теряют 1,7-2,7%).

Народный банк Китая (ЦБ страны) в понедельник предоставил банкам 150 млрд юаней ($31,4 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка по семидневным операциям РЕПО была снижена до 2,25% с 2,35% годовых. В заявлении банка отмечается, что эта мера направлена на поддержание ликвидности перед началом празднований Нового года по Лунному календарю.

Заседание Федрезерва США начнется во вторник и завершится в среду. По итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, в ходе которой, как ожидает рынок, внесет ясность относительно того, насколько обеспокоен американский ЦБ ускоряющейся до многолетних максимумов инфляцией.

На нефтяном рынке в понедельник также наметилась коррекция вниз после утреннего роста. Поддержку рынку оказывают опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $86,2 за баррель (-1,9% и -0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $83,23 за баррель (-2,2% и -0,5% в пятницу).

Цены Brent и WTI с начала года выросли примерно на 12% в связи с активным спросом и ограничением предложения. Эксперты Morgan Stanley (SPB: MS) вслед за аналитиками Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз стоимости Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-26,1%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-19%), расписки "Ленты" (MOEX: LNTA) (-13,6%), акции "Группы Позитив" (MOEX: POSI) (-11,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-11,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-11,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-11%).

Выпуск грузовиков на мощностях ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-4,9%) за 2021 год вырос на 18%, до 44,136 тыс. единиц, сообщила компания. За декабрь компания произвела 4,478 тыс. машкомплектов (+0,3% г/г).

Выросли акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,3%), расписки Fix Price (+0,6%, до 395 рублей), акции "Акрона" (+0,2%).

Fix Price объявила о планах провести выкуп своих депозитарных расписок на сумму до 4 млрд рублей на протяжении периода до шести месяцев. Ожидается, что сделки в рамках программы buyback начнут совершаться ориентировочно 24 января, программа продлится примерно до 23 июля 2022 года, говорится в сообщении Fix Price.

Выкупленные GDR перейдут в разряд казначейских и могут использоваться, в частности, для выполнения обязательств компании в рамках возможного запуска программы мотивации сотрудников или могут быть впоследствии погашены.

Также ритейлер Fix Price сообщил об увеличении в IV квартале 2021 года выручки на 14,5% в годовом выражении, до 66,5 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 15,1% (до 59,1 млрд рублей), оптовая - на 9,6% (до 7,4 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 274,771 млрд рублей (из них 67,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 62,717 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 16,251 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").