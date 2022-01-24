"Финам" рекомендует покупать акции Ciena с целью $82,80

"Финам" рекомендует покупать акции Ciena Corp. с целью $82,80 за штуку, что предполагает потенциал роста 25,5% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Ciena Corporation первой в мире начала предлагать когерентные оптические решения и в настоящий момент является мировым технологическим лидером в данном сегменте. Более 20% выручки Ciena Corporation приходится на решения для гипермасштабируемых ЦОД. Мы ожидаем, что увеличение инвестиций в дата-центры положительно отразится на бизнесе Ciena Corporation. Компания прогнозирует, что в ближайшие годы спрос на ее решения вырастет за счет перехода на оптические сети и оборудование нового поколения и потребности в более высокой пропускной способности сетей. По результатам 2021 года акции Ciena Corporation принесли инвесторам доходность 45,6%, а на горизонте нескольких лет обладают еще большим потенциалом", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Ciena Corporation - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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