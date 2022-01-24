"Финам" повысил рекомендацию для акций Lowe's до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Lowe's Cos. с "держать" до "покупать" на фоне коррекции, вызванной опасениями по ужесточению монетарной политики ФРС США для борьбы с инфляцией, отмечается в аналитическом материале.

Целевая цена акций была сохранена экспертами на уровне $266,87 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,6% на конец 2022 года.

"С момента выпуска рекомендации от 17 декабря акции Lowe's последовали рыночной коррекции и потеряли в стоимости. Однако факторы касательно стратегического развития компании и улучшения операционных показателей, описанные в прошлом обзоре, остаются в силе. В связи с этим мы сохраняем целевую цену по акциям Lowe's и повышаем рекомендацию до "покупать" на фоне предоставленной коррекцией инвестиционной возможности. Однако отмечаем риски продолжения коррекции и предостерегаем от вхождения в позицию до стабилизации рыночной ситуации", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Lowe's - торговая сеть, занимающая второе место на американском рынке продажи товаров для ремонта и благоустройства дома как частным покупателям для их DIY-проектов ("сделай сам"), так и для малых и средних предприятий, оказывающих услуги по ремонту.

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