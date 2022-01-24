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24 января 2022 года 18:50
"Финам" повысил рекомендацию для акций Lowe's до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций Lowe's Cos. с "держать" до "покупать" на фоне коррекции, вызванной опасениями по ужесточению монетарной политики ФРС США для борьбы с инфляцией, отмечается в аналитическом материале. Целевая цена акций была сохранена экспертами на уровне $266,87 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,6% на конец 2022 года. "С момента выпуска рекомендации от 17 декабря акции Lowe's последовали рыночной коррекции и потеряли в стоимости. Однако факторы касательно стратегического развития компании и улучшения операционных показателей, описанные в прошлом обзоре, остаются в силе. В связи с этим мы сохраняем целевую цену по акциям Lowe's и повышаем рекомендацию до "покупать" на фоне предоставленной коррекцией инвестиционной возможности. Однако отмечаем риски продолжения коррекции и предостерегаем от вхождения в позицию до стабилизации рыночной ситуации", - отмечает аналитик Ксения Лапшина. Lowe's - торговая сеть, занимающая второе место на американском рынке продажи товаров для ремонта и благоустройства дома как частным покупателям для их DIY-проектов ("сделай сам"), так и для малых и средних предприятий, оказывающих услуги по ремонту. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-LOWE'S-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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