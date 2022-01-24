"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой на уровне 539 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Норильский никель" представил нейтральные операционные результаты за 4К21. В условиях умеренного роста производства в 2022 году ключевыми факторами, определяющими динамику котировок бумаг "Норникеля", станут цены на цветные металлы и параметры новой дивидендной политики. Согласно нашим расчетам, финальный дивиденд за 2021 год составит 1292 руб. на акцию (доходность 6,1%) и с высокой вероятностью станет последней выплатой, рассчитанной на основе 60% EBITDA. Мы закладываем распределение 75% FCFF на дивиденды в 2022 году, однако отмечаем, что коэффициент выплат может быть увеличен в связи с умеренным уровнем долговой нагрузки компании. Также значительный рост мировых цен на никель и медь позволяют рассчитывать на совокупный дивиденд по итогам 2022 года на уровне 2000 руб. на акцию (доходность 9,5%). С учетом умеренной форвардной дивидендной доходности мы считаем бумаги эмитента справедливо оцененными" , - пишет аналитик инвесткомпании Василий Данилов.

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