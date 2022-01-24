Рубль днем обвалился к доллару и евро на резком ухудшении геополитической обстановки вокруг РФ

Москва. 24 января. Доллар и евро взлетели до многомесячных максимумов на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль обвалился к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения геополитической обстановки вокруг РФ и новостей, что страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу.

Курс доллара США составил 79,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,9575 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торговался выше 79 руб./$1 впервые с 3 ноября 2020 года. Евро стоил 89,74 руб./EUR1, подорожав на 1,875 рубля. Евро стоил дороже 89 руб./EUR1 впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,92 рубля - до 84,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 января на 67,46 копейки, до 77,3649 руб./$1, и увеличил курс евро на 68,71 копейки, до 87,5925 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне существенного ухудшения геополитического фона вокруг России после того, как ранее в понедельник стало известно, что страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

Между тем, госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания объявила в понедельник, что начинает выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании.

МИД Германии принял решение разрешить родственникам сотрудников диппредставительств на Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят, сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер. По его словам, если родственники дипломатов хотят выехать из страны, то МИД Германии оплатит билеты.

На фоне кризиса в отношениях с НАТО Россия проводит военные учения. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота, корветы Балтийского флота вышли в море для участия в крупных военно-морских учениях.

"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный" вышел из Балтийска в дальний поход. Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова", - заявили в пресс-службе.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Маневры ВМФ России начались на фоне переброски в Белоруссию частей и подразделений Восточного военного округа России на учения "Союзная решимость-2022".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".

Кроме того, Песков заметил, что в российской армии "имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться".

Россия ожидает, что на текущей неделе получит письменный ответ США на ее предложения о гарантиях безопасности, также заявил Песков. "Именно мы стали инициаторами тех самых консультаций, переговоров (по вопросу гарантий безопасности - прим.ИФ). И мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны способствовать тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, Москва ждет отдельный ответ от НАТО на предложения о безопасности в Европе. "Да, ждем, потому что это было также обещано, сформулировано господином Столтенбергом (генсек НАТО Йенс Столтенберг - прим.ИФ)", - сказал Песков. Он (Столтенберг) сказал, что такой ответ будет готовиться", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле не исключают возможности новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, но отмечают, что конкретики на этот счет нет. "При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общение на высшем уровне, но каких-то пониманий на этот счет сейчас нет", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В центре внимания глобального рынка на этой неделе - очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое начнется во вторник и завершится в среду.

По итогам заседания председатель американского ЦБ Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, внесет ясность относительно того, насколько ФРС обеспокоена ускоряющейся до многолетних максимумов инфляцией.

Некоторые экономисты полагают, что ФРС необходимо принять решение (о повышении ставки - прим.ИФ) быстрее, чтобы подавить рост цен. Потребительские цены в США в декабре увеличились максимальными почти за 40 лет темпами - на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рынок полагает, что ФРС приступит к подъему базовой процентной ставки уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. При этом некоторые эксперты предполагают, что подъем ставки в марте может превысить 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть вернулись к незначительному повышению днем в понедельник после колебаний ранее в ходе торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,14% - до $88,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,02% - до $85,16 за баррель.

Поддержку рынку ранее в ходе торгов оказали опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.

Так, Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тыс. военных, корабли и самолеты, сообщила The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США.

По данным собеседников издания, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.

Между тем с начала года цены на нефть уверенно выросли. Котировки Brent и WTI повысились примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения.

Эксперты Morgan Stanley (SPB: MS) вслед за аналитиками Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз стоимости Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.

"Давление на рублевые активы по-прежнему оказывает негативная геополитическая обстановка. (. . .) Предотвратить дальнейшее ослабление рубля способны лишь надежные свидетельства устойчивого улучшения геополитической обстановки. Сейчас же новостной фон заставляет инвесторов закладывать в курс российской валюты высокие страновые риски. В результате увеличивается фундаментальная недооцененность рубля. В частности, рублевая стоимость Brent сегодня впервые в истории превысила 7000 рублей, при этом осенью прошлого года показатель находился около уровня 6000 рублей. То есть при текущей цене Brent $88 для достижения 6000 рублей доллар должен стоить около 68 рублей. Эта разница с текущим курсом - геополитическая премия за риски", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Прежде всего против рубля и российского рынка в целом играет геополитика. Трейдеры снова напряглись после сообщений о намерении Вашингтона разместить до 5 тыс. американских военнослужащих в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации вокруг Украины. Тем временем доллар на международной арене чувствует себя вполне уверенно, плавно продвигаясь на север в надежде на ястребиный тон Федрезерва в ходе предстоящего заседания, которое представляет главный фактор риска для нашей валюты на ближайшие дни. Тем временем дорогая нефть в сочетании с налоговым периодом бессильны на фоне двух вышеобозначенных "медвежьих" драйверов. К слову, если в ближайшее время "бычий" импульс на рынке "черного золота" угаснет, и Brent отойдет от семилетних максимумов, положение рубля только усугубится. В условиях перекупленности нефтяных фьючерсов на рынок уже прокрались опасения солидного отката цен, особенно в случае повсеместного ралли доллара", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 4 базисных пункта (б.п.) каждая - до 8,57% и 8,77% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 7 б.п. - до 10,0% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 9 б.п. - до 10,12% годовых.