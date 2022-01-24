Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR Х5

Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с прогнозной ценой 3604 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 106% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестбанка.

По мнению аналитиков Sber CIB, операционные результаты Х5 за четвёртый квартал 2021 года в целом сильные и соответствуют прогнозам. "Компания сохраняет двузначные темпы роста выручки, несмотря на продолжающееся сокращение сети "Карусель" (Х5 Group выходит из сегмента гипермаркетов). Немного разочаровал лишь рост выручки Vprоk?ru - в четвёртом квартале она повысилась на 23,1% и по итогам года составила 19 млрд руб., что ниже прогноза (23 млрд руб.). Совокупные онлайн-продажи также оказались меньше, чем ожидали аналитики (48 млрд руб. против 50 млрд руб.). Такой результат объясняется сезонными распродажами", - отмечают эксперты.

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