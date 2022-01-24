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Главная / Мнения аналитиков / "Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Intel на уровне $62
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24 января 2022 года 16:11
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Intel на уровне $62
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Intel Corp. на уровне $62 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "21 января компания Intel объявила о планах инвестировать $20 млрд в строительство двух заводов в Огайо. Как отметил старший вице-президент Intel, возглавляющий направление Intel Foundry Services, Рандир Тхакур, новая производственная площадка будет специализироваться на выпуске передовых чипов, в частности, продуктов "ангстремной эры": решений Intel 20A и Intel 18A (эквиваленты чипов 2-нм и 1,8-нм от TSMC). Эти производственные объекты станут основой для создания мегафабрики, которая может включать до восьми заводов по выпуску чипов общей стоимостью около $100 млрд. Не исключено, что этот новый проект Intel будет частично профинансирован за счет обсуждающийся с прошлого года программы поддержки национальных производителей полупроводников объемом $52 млрд, - отмечает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян. - С учетом ранее обнародованных инвестиционных проектов в Европе ($29 млрд) и расширения производственных мощностей в Малайзии ($7,1 млрд) можно говорить о смене стратегии Intel. Мы полагаем, что полупроводниковые элементы, производимые на фабрике в Огайо, могут быть направлены на загрузку новых упаковочных заводов в Малайзии, что в сумме может обеспечить $4-5 млрд дополнительной выручки при условии полной загрузки производственных мощностей. Таким образом, с учетом планируемого расширения в Европе (пока компания не представила деталей этой программы) можно говорить о том, что Intel создает солидный (вплоть до $12-13 млрд) потенциал для увеличения поступлений в будущем. Главным препятствием на пути к реализации этой программы может стать крайне амбициозный план Intel по развитию продуктов на базе наиболее современных узлов (Intel 20A, Intel 18A). Полагаем, что во время квартальной презентации Intel может раскрыть дополнительные детали будущих инвестиционных проектов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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