Вероятна повышенная волатильность на рынках цветных металлов на текущей неделе - Sber CIB

Вероятна повышенная волатильность на рынках цветных металлов на текущей неделе, говорится в комментарии Sber CIB.

"Ралли на рынке цветных металлов в пятницу прервалось, и котировки по большей части снизились. Сильнее всех в группе промышленных металлов подешевел алюминий - он упал в цене с локального максимума $3111/тонна. Ожидается, что в этом году объем производства этого металла в Китае увеличится после возобновления работы ранее приостановленных мощностей и запуска новых. На этом фоне товарные запасы алюминия на LME и Шанхайской фьючерсной бирже остаются минимальными, в связи с чем на рынке отмечается бэквордация, то есть инвесторы ожидают дефицита предложения, - отмечает аналитик инвестбанка Анна Пильгунова. - Мы считаем, что цена алюминия может протестировать исторический максимум $3172/тонна, зафиксированный в октябре 2021 года, когда начался энергетический кризис. На текущей неделе на всех рынках цветных металлов будет повышенная волатильность в преддверии заседания ФРС США, итоги которого будут объявлены 26 января".

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