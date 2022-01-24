"Фридом Финанс" повысил рекомендацию для акций Intuitive Surgical до "покупать"

"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Intuitive Surgical на уровне $346 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг была повышена экспертами до "покупать" на фоне позитивного отчета эмитента за 4К21.

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