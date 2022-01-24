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24 января 2022 года 15:08
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ 26211, ПИК 001Р-02, РУСАЛ Братск БО-001Р-03, РЕСО Лизинг БО-П-06 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Давление на российский рынок на прошлой неделе сохранялось. Кратковременный отскок индекса RGBI в среду 19 января вновь сменился снижением. Во внешнеполитических вопросах царит неопределенность. Публичную риторику российских и американских чиновников нельзя назвать миролюбивой, но диалог продолжается. На этой неделе возможны новые контакты на высоком уровне, так что тема остается в фокусе внимания. При появлении признаков прогресса в переговорах реакция рынка может быть ярко позитивной", - пишут эксперты инвесткомпании. По мнению стратегов, следующие облигации будут представлять наибольший интерес для инвесторов на текущей неделе: ОФЗ 26211: "ОФЗ с погашением в январе 2023г торгуется с доходностью 9,8%. Такая доходность выглядит избыточной для годовой гособлигации, поэтому выпуск может пользоваться спросом у консервативных инвесторов на этой неделе. Особенно привлекательно он выглядит для покупки на ИИС типа Б, который позволяет получить налоговую льготу по НДФЛ с дохода от вложений", - отмечается в комментарии. ПИК 001Р-02: "Группа компаний ПИК - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента. При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА", - указывают аналитики. РУСАЛ Братск БО-001Р-03: "Это долговые бумаги 100%-ной дочки "РусАла", - подчеркивают эксперты. - На предприятие приходится около четверти всего производства материнского холдинга. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА.В условиях высоких цен на алюминий компания РУСАЛ обладает солидным запасом прочности, несмотря на высокий уровень долговой нагрузки. При этом доходность по облигациям "РУСАЛ Братск" остается привлекательной. По выпуску 001Р-03 в сентябре 2022г ожидается оферта, что делает его интересным с точки зрения доходности на коротком горизонте инвестиций". РЕСО Лизинг БО-П-06: Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Специализируется на лизинге легкового (72%) и грузового (19%) автотранспорта. По итогам 2020г компания была на 9-м месте в рэнкинге Эксперт РА по размеру лизингового портфеля и на 6-м месте по объему полученных платежей. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. По мнению стратегов BCS Express, облигации компании обеспечивают привлекательный уровень доходности для данной рейтинговой категории. ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021г показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - считают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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