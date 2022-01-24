Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 при сохранении текущего внешнеполитического фона - "Открытие Инвестиции"

Рост валютного курса до 80 руб./$1 не исключен при сохранении текущей внешнеполитической картины, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль был самой слабой валютой Emerging Markets по итогам недели, - напоминает эксперт. - Пять дней подряд USD/RUB торговался между 76 и 77 руб./$1, ожидая переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Встреча сенсаций не принесла: письменного ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе придется ждать неделю. Рубль перед выходными обратил внимание на коррекцию цен на нефть и подешевел".

Аналитик отмечает, что новости о намерениях США, Великобритании, а также ряда других европейских стран эвакуировать семьи сотрудников посольств из Украины, оказывали давление на рубль утром в понедельник. Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что США могут применить новое правило экспортного контроля, чтобы подорвать стратегические российские отрасли в случае вторжения на Украину. Эта мера может быть распространена на более широкий ряд товаров, включая смартфоны, планшеты и игровые приставки, подчеркивает Шульгин. Также говорилось о том, что идет работа над созданием версии правила прямого импорта товаров, которое будет направлено на прекращение поставок важнейших компонентов для российской промышленности.

"В сухом остатке у нас сохраняется на высоком уровне геополитическая напряженность, волатильность остается высокой, при этом USD/RUB технически прекратил среднесрочный тренд укрепления рубля и пробил линию сопротивления с марта 2020г. В текущей картине вещей мы не можем исключать возможность роста курса до 80 руб./$1. При этом любые намеки на сокращение геополитической напряженности могут привести к очень резкому укреплению рубля", - прогнозирует эксперт.

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