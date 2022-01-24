Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - 76-79 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 76-79 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Рубль на прошлой неделе ослаб на 1,6%, до 77,5 за доллар, преимущественно из-за роста геополитической премии, продаж российских активов со стороны иностранных инвесторов и укрепления доллара (индекс DXY +0,5%). Ослабление рубля несколько сдерживалось ростом цен на нефть (Brent +1,6%). На дальнейший курс рубля будут влиять геополитические новости, спрос инвесторов на рисковые активы и цены на нефть. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 76,0-79,0 за доллар", - отмечает эксперт.

По мнению Малина, на локальном долговом рынке в фокусе инвесторов остаются геополитические новости и данные по инфляции. Эксперт полагает, что фундаментально рынок ОФЗ обладает высоким потенциалом, поскольку ожидается замедление инфляции в этом году, а Россия имеет сильное макроэкономическое положение (низкий уровень госдолга, высокий уровень резервов, консервативная бюджетная и монетарная политика).

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