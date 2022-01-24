"Финам" открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $175

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $175 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 40,5%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению экспертов, отчет компании за IV квартал 2021г дал ясный сигнал о том, что полупроводниковая отрасль продолжит чувствовать себя уверенно и в наступившем году. Технологическое лидерство и продолжающаяся цифровизация мировой экономики поддержат показатели TSMC в ближайшие годы, а ожесточающаяся конкуренция в отрасли лишь играет на руку производителю.

"С точки зрения технического анализа бумага достигла ключевого уровня поддержки после активного снижения. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $175. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $113 риск на портфель составит 0,92%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,39", - указывают аналитики "Финама".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем, вторая по рыночной капитализации полупроводниковая компания в мире. Бизнес-модель строится на отсутствии своих брендов и обслуживании фаблесс-клиентов.

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