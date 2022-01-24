"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,48%, стоп-приказ: 4700 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания из года в год показывает улучшение финансовых показателей: так, чистая прибыль "Магнита" в 2021г выросла в годовом выражении более чем на 25% до 41,52 млрд рублей. Кроме того, в отчетном периоде ритейлер увеличил на 30% поставки продукции по агроконтрактам.

"С технической точки зрения акции "Магнита" встретили поддержку на уровне 4900 рублей, который актуален с февраля 2021 года. На данном уровне возможно формирование разворота и отскок от уровня. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4700 рублей риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,64", - указывают аналитики "Финама".

"Магнит" - сеть розничных магазинов, третья по выручке частная компания России (после "Лукойла" и X5 Group). Текущая дивидендная доходность составляет 10,69%.

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