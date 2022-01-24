Рубль может укрепиться до 76 руб./$1 при снижении геополитической напряженности - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может устремиться к уровню 76 руб./$1 при появлении признаков снижения геополитической напряженности, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB на прошлой неделе продолжил показывать высокие уровни волатильности. Ослаблению рубля в пятницу способствовало отсутствие позитивных новостей с переговоров главы МИД РФ и госсекретаря США, а также сообщения о возможной эвакуации американских дипломатов из Украины. Негатив для рубля усиливался и снижением глобального спроса на рисковые активы. В понедельник курс USD/RUB растет на 0,20% и находится около 77,67 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На этой неделе, помимо высоких цен на нефть, рубль будет поддерживать пик налогового периода. Тем не менее определять динамику курса USD/RUB будет прежде всего геополитика. Не менее важными для валют EM будут и итоги заседания ФРС. Пока сложно ожидать существенного снижения геополитической напряженности, но при появлении позитивных новостей курс USD/RUB должен устремиться к 76 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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