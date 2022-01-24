"Солид Брокер" рекомендует удерживать позиции в российских акциях

"Солид Брокер" рекомендует инвесторам удерживать позиции в российских акциях, не исключая при этом еще одного падения в случает обострения геополитической напряженности, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Международные инвесторы увеличили вложения в фонды, ориентированные на российский рынок акций, - за минувшую неделю они вложили больше $70 млн, это максимальный объем за последние два с половиной месяца, сообщает "Ъ". Это произошло на фоне обновления индексами годовых минимумов, что в сочетании с ростом цен на нефть сделало российские акции привлекательными. Рассчитывать на устойчивость тенденции не стоит, поскольку основной приток идет со стороны спекулянтов, которые могут оперативно вывести средства в случае обострения геополитической ситуации. Это уже хороший признак для российского рынка. Во вторник, 19 января, мы наблюдали большого количество "шортов" в акциях Сбербанка, которое было ликвидировано к концу недели. Как правило, это свидетельствует об окончании нисходящего движения. Мы не исключаем ещё одно падение в случае обострения конфликта или риторики, но думаем, что сейчас "игра стоит свеч", рекомендуем удерживать позиции в акциях", - пишут эксперты инвесткомпании.

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