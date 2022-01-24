Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 76,5-78 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшее время - Росбанк

Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 76,5-78 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков Росбанка

"Рубль к текущему моменту показывает худший результат среди валют EM в паре с американским долларом, а напряженный геополитический фон подавляет все попытки рубля отыграть потери с начала января. С точки зрения потоков на текущей неделе у рубля может быть чуть меньше поддержки - во вторник предстоит выплата крупного пула налогов (НДС, НПИ и акцизы), и маловероятно, что экспортеры окажутся готовы поддерживать повышенный темп продаж валюты до следующей контрольной даты (пятница, налог на прибыль) ввиду несопоставимых объемов выплат, - отмечают эксперты. - В этих условиях тон будут задавать геополитические заголовки, пока не изобилующие позитивом, покупки валюты со стороны Минфина и предстоящее заседанием ФРС. В итоге для пары доллар/рубль базовым может остаться "повышенный" интервал 76,5-78 руб./$1, а для пары евро/рубль - 87-89 руб./EUR1".

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