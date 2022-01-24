Рост цен на алмазы станет основным драйвером для акций АЛРОСА в 2022г - "Атон"

Рост цен на алмазы станет основным драйвером для акций "АЛРОСА" в 2022г, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"АЛРОСА" представила хорошие операционные показатели, соответствующие ожиданиям рынка - фактический результат компании оказался выше ее производственного прогноза на 2021г (32,4 млн против 31,5 млн карат). Более низкие объявленные цены реализации, на наш взгляд, обусловлены исключительно изменениями в ассортименте продукции, а не ухудшением конъюнктуры рынка. Напротив, мы отмечаем, что другие производители повышают цены после "ударного" праздничного сезона в США, и мы считаем, что рост цен на алмазы станет основным драйвером роста для акций "АЛРОСА" в 2022г. В настоящий момент "АЛРОСА" торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5,4x", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.