Рынок акций РФ утром откатился к 3350п по индексу Мосбиржи, выросли расписки Fix Price

Москва. 24 января. Рынок акций РФ утром в понедельник сохраняет негативную динамику из-за геополитической напряженности и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "медведей" фактором выступает дорожающая нефть (Brent превысила $88 за баррель); индекс Мосбиржи опустился в район 3350 пунктов, при этом выросли расписки Fix Price на новостях о buyback.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3358,22 пункта (-2,4%), индекс РТС - 1366,56 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,1%.

Доллар стоит 77,41 рубля (-0,02 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-6,1%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,6%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,6%), Сбербанка (-3% и -2,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3%), "Газпрома" (-2,7%), "Московской биржи" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%).

Подорожали акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, ситуация на российском рынке акций продолжает ухудшаться. К политическому фактору добавились сильные распродажи в Америке. Складывается впечатление, что мировые фондовые площадки пытаются уйти в масштабную коррекцию, что вполне логично в канун неизбежного повышения ставки ФРС США.

Практически каждый день инвесторы наблюдают, как рост американских фьючерсов в течение дня сменяется активными продажами после открытия торгов на фондовых биржах США. Это явное свидетельство того, что реальные инвесторы акции продают.

Среднесрочный тренд по российскому рынку остается нисходящим, и говорить о завершении масштабных распродаж пока рано. Поэтому рынок будет игнорировать и фундаментальную привлекательность, и ушедшую выше 10% дивидендную доходность многих "голубых фишек", также как и рекордно высокую "нефть в рублях". В такой ситуации рекомендуется проявлять повышенную осторожность. Возможно, стоит сокращать долю акций в среднесрочных портфелях в расчете на уход индекса МосБиржи к следующей цели 3100 пунктов.

Спекулятивно интересно выглядят нефтянка и акции "Мосбиржи". В последней драйверами роста являются увеличение торговых оборотов и ожидания сильного повышения ключевой ставки Банка России, что приведет к росту процентных доходов биржи, считает Антонов.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, цены на нефть призывают российские акции к росту, однако геополитическая неопределенность продолжает создавать нервозную обстановку. Очередные переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США в пятницу завершились без каких-либо результатов, кроме заверений о скором получении письменного ответа на российские требования по гарантиям безопасности. При этом американская сторона попросила не публиковать содержание ответа. Многочисленные новости о подготовке санкций против РФ по любому поводу, но с неизменным "адским" содержанием, привели к доминированию продавцов.

Попытки отскока пока смотрятся неубедительно, так как без смягчения геополитической напряженности рынку сложно рассчитывать на внешних инвесторов. Наиболее акцентированные потери сохраняются в финансовом секторе, который является одной из главных целей готовящихся санкционных пакетов.

Внешние рынки продолжают жить под гнетом инфляции и ожиданий агрессивных действий ведущих центральных банков. Лишь Народный Банк Китая порадовал снижением ставок, но в КНР инфляция, напротив, замедлилась до 1,5% в декабре. На текущей неделе Федрезерв США проведет заседание и прояснит план своих действий на ближайшие месяцы (повышения ставки пока не ожидается). Инвесторам предстоит получить очередные отчеты за декабрь, который из-за волны COVID-19-Omicron оказался довольно сложным.

Нефть вновь дорожает на фоне геополитических событий. ОАЭ сообщают о перехвате двух баллистических ракет в районе Абу-Даби, запущенных йеменскими хуситами. Саудовская Аравия также сообщает о перехвате ракеты, обломки которой привели к ранению двух иностранных рабочих в промышленном районе. Добавляет поддержку нефти статистика Baker Hughes: на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США сократилось на 1 единицу (до 491). Сокращение буровой активности произошло впервые за 13 недель. В ОПЕК+ продолжаются проблемы с восстановлением производства. В декабре выполнение соглашения по ограничению добычи находилось на уровне 122%, то есть декларация о повышении производства пока в большей степени реализуется на бумаге, отмечает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, спокойной жизни у инвесторов сейчас нет и дальше не будет. С одной стороны, на фоне роста инфляции есть опасения, что ФРС США резко закрутит "монетарные гайки" - это ударит по развивающимся рынкам. С другой стороны, остаются большие геополитические риски. Президент США 19 января поднял вопрос, как странам НАТО реагировать на "незначительное вторжение" России на Украину. Такого рода рассуждения не способствуют притоку инвестиций на фондовый рынок России.

На рынке возросла неопределенность, увеличилась амплитуда колебаний котировок акций, при этом наиболее умелые спекулянты "ловят момент", выборочно покупая подешевевшие бумаги. А пока рынок ожидает ответ США на предложения РФ о гарантиях безопасности.

Еще одна точка напряжения финансовых рынков - отсутствие синхронизации действий экономических властей в области проведения денежной политики. Из-за этого международные инвесторы будут реконструировать свои инвестиционные портфели. ФРС США намерена ужесточить денежную политику, а Народный банк Китая и ЕЦБ не собираются ее ужесточать. Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не будет сворачивать программу стимулирования такими же темпами, как ФРС. По ее мнению, инфляция к концу этого года вернется к целевым уровням 2% и ужесточать политику нет необходимости.

С точки зрения технического анализа большинство российских акций на дневных графиках находятся в "зоне медведей" и под сильными сопротивлениями. Например, у "Газпрома" сопротивление находится на уровне 330 рублей, у "НОВАТЭКа" - 1650 рублей, у обыкновенных акций Сбербанка - 260 рублей. Акции нефтегазового сектора выглядят сильнее рынка. Например, акции "Газпрома", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" не пробили вниз декабрьские минимумы по причине высоких цен на нефть и газ. Аналитики западных инвестбанков допускают трехзначные цены на нефть (выше $100 за баррель) из-за дефицита свободных мощностей ОПЕК+, что является позитивным фактором для инвесторов в акции нефтегазового сектора. Аналитики Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут подняться в 2023 году до $105 за баррель на фоне "удивительно большого дефицита" и более мягкого и краткосрочного влияния штамма "омикрон" на спрос на нефть.

В целом, наиболее вероятным сценарием является тот, при котором российский фондовый рынок в ближайшие недели пройдет через период разочарований и апатии. В мае начнется дивидендный сезон и компании, которые заплатят дивиденды более 9% (Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP), "МГТС" (MOEX: MGTS) ап, ряд компаний сектора электроэнергетики), привлекут внимание инвесторов. Настроения на фондовом рынке улучшатся уже в марте, считает Верников.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что внимание инвесторов сейчас сосредоточится на заседании ФРС США.

Маловероятно, что американский регулятор предпримет какие-то действия до окончания процесса сворачивания программы количественного смягчения, которая закончится в марте. Однако, инвесторы будут ожидать от ФРС оценок возможной траектории изменения ставки в 2022 году и обсуждения планов по сворачиванию баланса. Рынки могут увидеть достаточно жесткую позицию регулятора по данным вопросам, что обусловлено необходимостью борьбы с инфляцией. В этом случае на рынках вновь активизируются продажи, что приведет к негативной динамике по широкому спектру активов.

Вторым важным фактором продолжает оставаться ситуация с распространением штамма "омикрон". Несмотря на новые максимумы заболеваемости в мире, в некоторых странах наблюдается существенное улучшение ситуации с коронавирусом. При этом ситуация с госпитализацией и низкой смертностью от нового штамма дают инвесторам надежду на возможность лишь минимального ужесточения карантинных ограничений в странах, где сейчас идет активное распространение вируса, а значит, снижает их оценки влияния новой волны пандемии на мировую экономику. Это способствует улучшению настроения на рынках и активизации покупок.

Пока на рынке акций РФ настроения остаются подавленными за счет геополитического фактора и изменений внешней конъюнктуры. В текущий момент актуальным остается сценарий снижения российского рынка с целями в районе 3100-3200 пунктов по индексу МосБиржи, считает Зварич.

В США индексы в пятницу упали на 1,3-2,7%, откат S&P 500 (-1,9%) и Nasdaq (-2,7%) стал максимальным с марта 2020 года. Снижение рынка вызвано общим уходом инвесторов от рисков, обусловленным ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Недельное снижение Nasdaq составило 7,6%, S&P 500 - 5,7%. Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 4,6%, что стало наихудшей динамикой с октября 2020 года.

Nasdaq завершил торги ниже психологически важной отметки 14000 пунктов, отмечает Market Watch. Индекс оказался в зоне коррекции 19 января, когда его снижение с ноябрьского пика превысило 10%. По итогам торгов в пятницу падение усилилось до 15%.

Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний, также оказали давление на рынок.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 1,3%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,7%).

Народный банк Китая (ЦБ страны) в понедельник предоставил банкам 150 млрд юаней ($31,4 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка по семидневным операциям РЕПО была снижена до 2,25% с 2,35% годовых. В заявлении банка отмечается, что эта мера направлена на поддержание ликвидности перед началом празднований Нового года по Лунному календарю.

Заседание Федрезерва США начнется во вторник и завершится в среду. По итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, в ходе которой, как ожидает рынок, внесет ясность относительно того, насколько обеспокоен американский ЦБ ускоряющейся до многолетних максимумов инфляцией.

Нефтяной рынок в понедельник демонстрирует рост после коррекции в пятницу. Поддержку рынку оказывают опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник выросла до $88,41 за баррель (+0,6% и -0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $85,68 за баррель (+0,6% и -0,5% в пятницу).

Цены на Brent и WTI с начала года выросли примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения. Эксперты Morgan Stanley (SPB: MS) вслед за аналитиками Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз стоимости Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-13,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-10,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-6,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,4% и -6% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,4%), расписки "Ленты" (MOEX: LNTA) (-4,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,8%).

Лидерами роста выступили расписки Fix Price (+2,7%, до 403,4 рубля), акции "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,7%), "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+1,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,6%).

Fix Price объявила о планах провести выкуп своих депозитарных расписок на сумму до 4 млрд рублей на протяжении периода до шести месяцев. Ожидается, что сделки в рамках программы buyback начнут совершаться ориентировочно 24 января, программа продлится примерно до 23 июля 2022 года, говорится в сообщении Fix Price.

Выкупленные GDR перейдут в разряд казначейских и могут использоваться, в частности, для выполнения обязательств компании в рамках возможного запуска программы мотивации сотрудников или могут быть впоследствии погашены.

Также ритейлер Fix Price сообщил об увеличении в IV квартале 2021 года выручки на 14,5% в годовом выражении, до 66,5 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 15,1% (до 59,1 млрд рублей), оптовая - на 9,6% (до 7,4 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 41,53 млрд рублей (из них 13,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,77 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,03 млрд рублей на акции "Яндекса").