Котировки нефти могут подняться выше $90/барр. в начале текущей недели - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут подняться выше $90 за баррель в начале текущей недели, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена нефти марки Brent в понедельник утром вновь тяготеет к росту - стабильность доллара и долларовых ставок в условиях остающейся благоприятной технической картины дают основания ожидать попыток развития подъема и выхода выше $90 за баррель. Актуальным ценовым диапазоном на начало недели по нефти марки Brent, по нашему мнению, выступит зона $88-91 за баррель", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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