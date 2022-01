Идея дня: акции Google остаются фаворитами среди IT-гигантов США - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" по-прежнему считают акции Google самыми интересными среди IT-гигантов США, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"9 декабря мы сменили фаворита в IT-гигантах США с Apple Inc. на Google Play. С тех пор Google показал динамику лучше схожих компаний, особенно Netflix Inc., Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. Google остается самой интересной акцией в big-tech благодаря сильной конкурентной позиции в ключевых видах бизнеса и даёт большую экспозицию на рост спроса на оффлайн услуги, чем другие big-tech", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.