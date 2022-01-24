Индекс Мосбиржи проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3350-3550п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3350-3550 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фоновый рынок в целом остается под нисходящим давлением, но в пользу покупателей при прочих равных может играть среднесрочная перепроданность. Ближайшие важные сопротивления расположены у 3540 и 1460 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3350-3550 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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