Рубль будет торговаться в диапазоне 76,5-77,5 руб./$1 в понедельник - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,5-77,5 руб./$1 и на уровне 86,7-88 руб./EUR1, говорится в комментарии старшего трейдера "Альфа-Капитала" Владислава Силаева.

"Курс российского рубля в пятницу снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 77,42 руб. (+0,69 руб.), курс евро - 87,86 руб. (+0,91 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру понедельника растет на 0,91% и составляет $88,69 за баррель. Фактор геополитики для рубля имеет огромное значение, и пока здесь не прояснится ситуация, выраженной коррекции не будет. На открытии торгов в понедельник, 24 января, российский рубль восстанавливает позиции в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 76,5-77,5 руб. в паре с долларом и на уровне 86,7-88,0 руб. в паре с европейской валютой", - пишет Силаев.

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