Главные события недели - Sber CIB

ФРС США в среду примет решение по ставке, также на текущей неделе ожидается публикация индекса потребительских цен в России, отмечают аналитики Sber CIB.

24 января:

- Предварительные PMI за январь в США, Германии и еврозоне;

- Решение по денежно-кредитной политике в Казахстане;

- Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе;

- Национальный индекс деловой активности от ФРБ Чикаго за декабрь.

25 января:

- Операционные результаты "Группы ЛСР" за 2021 год;

- Индекс делового климата IFO за январь в Германии.

26 января:

- Индекс потребительских цен за неделю и за декабрь в России;

- Решение ФРС США по денежно-кредитной политике;

- Товарные запасы в розничной и оптовой торговле США за декабрь.

27 января:

- ВВП США за четвёртый квартал 2021 года;

- Потребительские расходы за четвёртый квартал 2021 года в США;

- Объем заказов на товары длительного пользования за декабрь в США;

- Отчетность Deutsche Bank за четвёртый квартал 2021 года;

- Производственные результаты Polymetal за четвёртый квартал 2021 года.

28 января:

- ВВП Германии за четвёртый квартал 2021 года;

- Доходы и расходы физических лиц за декабрь в США;

- Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета за январь.

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