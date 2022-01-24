Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 75-77 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 75-77 руб./$1, а по паре евро/рубль - 85-87,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержку рублю окажет пик налогового периода на текущей неделе, к которому российские экспортеры консолидируют рублевую ликвидность, - полагает эксперт. - Против российской валюты играет негативная динамика рискованных активов на фоне опасений ужесточения политики ФРС, геополитические риски и коррекция в нефти. Из-за многолетних максимумов инфляции в США ужесточение денежно-кредитной политики формально сыграет против рискованных активов, поскольку ужесточение американской ДКП по завершении стимулирующих эмиссионных программ ФРС лишит инвесторов дешевого долларового фондирования. Локально против рубля играют рекордные ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила. Снижение котировок нефти идет на фоне фиксации прибыли после данных о росте ее запасов в США. Однако негативная динамика сдерживается опасениями за поставки из-за геополитических рисков в России и напряженности на Ближнем Востоке".

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