Цена нефти может вырасти до $90/барр. на текущей неделе - BCS Express

Существует потенциал роста котировок нефти марки Brent до уровня в $90 за баррель на текущей неделе, считают эксперты BCS Express.

"Ситуация на нефтяном рынке продолжает располагать к осторожному оптимизму в отношении цен на нефть. Несмотря на усилия ОПЕК+, дефицит поставок сохраняется. В то же время спрос на рынке остается сильным. Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром торгуются в районе $88,8 за баррель. При сохранении сантимента на текущей неделе котировки могут достичь круглой отметки в $90 за баррель", - отмечают аналитики в комментарии инвестиционной компании.

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