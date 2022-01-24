Возможно укрепление рубля ближе к 76 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару ближе к уровню 76 руб./$1 на торгах в понедельник, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Утром понедельника формируется благоприятный фон для восстановления национальной валюты: фьючерсы на индексы США демонстрируют уверенный рост, нефть торгуется в плюсе. Отметим, что рубль технически смотрится заметно перепроданным относительно других ключевых валют развивающихся стран. Ожидаем возвращения пары доллар/рубль в диапазон 76-77 руб./$1 с тяготением к его нижней границы при поддержке дорогой нефти и стабилизации внешнего фона, а также отсутствия геополитических негативных новостей", - пишет эксперт.

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