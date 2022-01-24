Возможно ослабление рубля до 77,6 руб./$1 на текущей неделе - "Алор Брокер"

Рубль получит поддержку от налогового периода на текущей неделе, однако возможно его ослабление до уровня 77,6 руб./$1, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль завершила прошлую неделю выше отметки 77 руб./$1. В понедельник утром рубль растет за счет позитивного внешнего фона и продажей валюты теми, кто хеджировался ей в канун выходных. На текущей неделе "россиянин" получит поддержку от налогового периода, - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. - В целом рубль выглядит на удивление сильно, но долго сопротивляться внешнему негативу не сможет. Скорее всего, уже на этой неделе мы увидим тестирование парой доллар/рубль сопротивления 77,6 руб./$1, закрепление выше которого откроет дорогу на отметку 80 руб./$1. При приближении к ней ждем каких-либо активных действий от Банка России, которому надо сдержать девальвационные процессы, иначе о каком-либо возврате инфляции к цели в 4% в текущем году можно будет забыть".

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