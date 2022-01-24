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24 января 2022 года 09:30

S&P 500 и Nasdaq завершили неделю максимальным падением с марта 2020 года

Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу. Рынки акций стран АТР в основном падают в понедельник. Цены на нефть уверенно растут в ходе торговой сессии в понедельник.

Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили неделю максимальным падением с марта 2020 года.

Недельное снижение Nasdaq составило 7,6%, S&P 500 - 5,7%. Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 4,6%, что стало наихудшей динамикой с октября 2020 года.

Nasdaq завершил торги ниже психологически важной отметки в 14000 пунктов, отмечает Market Watch. Индекс оказался в зоне коррекции 19 января, когда его снижение с ноябрьского пика превысило 10%. По итогам торгов в пятницу падение усилилось до 15%.

Снижение американского рынка акций связано, в частности, с общим уходом инвесторов от рисков, обусловленным ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний также оказали давление на рынок.

"Геополитические риски играют свою роль, изменение ожиданий в отношении политики центробанков играет роль, а также ситуация с инфляцией. Если взять все эти факторы вместе, то они действительно меняют ситуацию", - отмечает аналитик Invesco Джорджина Тэйлор.

"Премия за риск на фондовом рынке растет", - приводит слова эксперта Dow Jones.

Акции Netflix Inc. (SPB: NFLX), крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, упали в цене почти на 22% по итогам торгов в пятницу. Опубликованная накануне отчетность Netflix показала, что число подписчиков сервиса в четвертом квартале не оправдало ожиданий рынка. При этом прогноз выручки компании на первый квартал также оказался хуже прогнозов.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS), также имеющей сервис потокового видео, подешевели на 6,9%. Стоимость акций производителя оборудования для стриминга Roku Inc. (SPB: ROKU) снизилась на 9,1%.

Цена бумаг американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) Inc. поднялась на 11,7% после почти 24%-ного обвала днем ранее на сообщении CNBC о том, что компания временно приостановила производство из-за падения потребительского спроса, а также в целях контроля над расходами.

После закрытия торгов в четверг Peloton, которая также продает подписку на интерактивные спортивные занятия, обнародовала пресс-релиз, в котором подтвердила прогноз выручки на второй финансовый квартал, завершившийся 31 декабря, но ухудшила прогноз относительно роста числа новых подписчиков. Главный исполнительный директор компании Джон Фоли опроверг сообщение СМИ о приостановке производства, отметив, что Peloton корректирует объемы выпуска продукции и штат сотрудников.

"Мы возвращаемся к более нормальной жизни, и тот факт, что спрос на сервисы Peloton и Netflix слабеет, никого не удивляет", - отмечает аналитик Pictet Asset Management Арун Сай.

Таким компаниям, как Peloton и Netflix, будет трудно поддерживать те же темпы роста в 2022 году, как и в начале пандемии, говорит главный инвестиционный директор Moneta Аойфинн Девитт. Внедрение инноваций будет ключевым фактором для компаний, выигрывавших в ситуации, когда люди были вынуждены оставаться дома, считает она.

Котировки акций производителей потребительских товаров массового потребления выросли в пятницу. Стоимость бумаг Clorox Co. (SPB: CLX) увеличилась на 1,5%, Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) - на 1%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 0,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 450,02 пункта (1,3%) и составил 34265,37 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 84,79 пункта (1,89%) - до 4397,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 385,1 пункта (2,72%) и составил 13768,92 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в понедельник. Исключением является индекс Шанхайской биржи.

Инвесторы на этой неделе ждут заседания Федеральной резервной системы США, которое начнется во вторник и завершится в среду. По итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, в ходе которой, как ожидает рынок, он внесет ясность относительно того, насколько обеспокоен американский ЦБ ускоряющейся до многолетних максимумов инфляцией.

"Настроение рынка осторожное в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Трейдеры предполагают, что итоговое заявление будет сделано в ястребином духе и покажет намерение ФРС начать повышать ставку в марте", - отметили аналитики ANZ Research.

Японский Nikkei к 8:20 опустился на 0,06%.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения выходят акции металлургической компании Pacific Metals Co. Ltd. (-4,8%), инвестиционной SoftBank Group Corp. (-3%) и автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (-2,3%).

Между тем сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Jibun Bank, в Японии в январе упал до 48,8 пункта с 51,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось впервые с сентября на фоне вспышки COVID-19 из-за распространения нового штамма "омикрон".

Индекс PMI в сфере услуг упал до 46,6 пункта с 52,5 пункта в декабре. В производственном секторе, тем не менее, показатель поднялся до 54,6 пункта с 54,3 пункта в прошлом месяце.

Гонконгский Hang Seng к 8:30 МСК снизился на 0,9%, в то время как шанхайский Shanghai Composite подрос на 0,15%.

В лидеры снижения в Hang Seng выходят бумаги IT компаний Alibaba Group Holding Ltd. (-5%) и Netease Inc. (-7%) и Meituan (-1,7%). Дешевеют также акции автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,8%) и BYD Co. Ltd. (-3%) и производителя электроники Xiaomi Corp. (-2,8%).

Народный банк Китая (ЦБ страны) в понедельник предоставил банкам 150 млрд юаней ($31,4 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка по семидневным операциям РЕПО была снижения до 2,25% с 2,35% годовых.

В заявлении банка отмечается, что эта мера направлена на поддержание ликвидности перед началом празднований Нового года по Лунному календарю.

Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК потерял 1,7%.

Акции автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 1,6%, Hyundai Motor Co. - на 2%.

Стоимость производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снижается на 2,2%, ее конкурента LG Corp. - на 3,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

На австралийском рынке подешевели акции горнодобывающих компаний страны. Бумаги Regis Resources Ltd. упали в цене 15% после того, как компания ухудшила прогноз на год.

Котировки акций Fortescue Metals опустились на 1,7%, Pilbara Minerals - на 4,2% и Lynas Rare Earth - на 5,3%.

Цены на нефть уверенно растут в ходе торговой сессии в понедельник после снижения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:53 МСК составляет $88,64 за баррель, что на $0,75 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,49 (0,6%) - до $87,89 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,82 за баррель, что на $0,68 (0,8%) выше итогового значения сессии в пятницу. По итогам предыдущих торгов эти контракты снизились в цене на $0,41 (0,5%) - до $85,14 за баррель.

Поддержку рынку оказывают опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.

Цены на Brent и WTI с начала года выросли примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения.

Эксперты Morgan Stanley вслед за аналитиками Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз стоимости Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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