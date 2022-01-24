Фактором давления на рынок акций США остается высокая инфляция - BCS Express

Общим фактором давления на американском фондовом рынке остается высокая инфляция, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Утром понедельника фьючерсы на индекс S&P 500 растут, и это был бы отличный момент для отскока на фоне накопленной перепроданности, однако в случае сохранения давления продавцов в понедельник-вторник далее распродажи могут еще ускориться. 200-дневная средняя отделяет от ухудшения сентимента и потери веры трейдеров в привычное восстановление к максимумам, которое очень длительный период времени происходило после каждого локального отката. Общим фактором давления на рынке остается высокая инфляция, заставляющая монетарные власти более быстрыми темпами сворачивать стимулирующую денежно-кредитную политику. И пока этот тенденция едва ли будет сломлена", - пишет аналитик инвестиционной компании.

Карпунин также отмечает, что привычная тактика "buy the dip" перестает работать. "Среднесрочная инициатива переходит на сторону продавцов. Каждый новый импульс роста теперь может восприниматься в качестве отскока, а не элементом продолжением растущего тренда в сторону новых максимумов. В этой ситуации видим гораздо более низкие риски в value акциях, чем в популярных "историях роста" (growth stocks)", - указывает эксперт.

26 января на заседании ФРС у Джерома Пауэлла будет непростая задача, считает Карпунин. "С одной стороны, нужно подтвердить жесткость позиции регулятора по поводу борьбы с инфляцией. С другой, рынок акций уже достаточно сильно скорректировался и необходимо не допустить развития распродаж. Поэтому пока вряд ли мы услышим, что ФРС после завершения QE в ходе мартовского заседания будет рассматривать вариант с повышением ключевой ставки сразу на 50 б.п. Возможно, момент для такого намека появится позже, когда стабилизируется ситуация на фондовом рынке или будет выходить сильная макростатистика по экономике США", - отмечает аналитик BCS Express.

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