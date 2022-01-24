Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 24 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после распродаж минувшей недели, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы в пятницу упали на 1,3-2,7%, откат S&P 500 (-1,9%) и Nasdaq (-2,7%) стал максимальным с марта 2020 года. Снижение рынка вызвано общим уходом инвесторов от рисков, обусловленным ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Недельное снижение Nasdaq составило 7,6%, S&P 500 - 5,7%. Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 4,6%, что стало наихудшей динамикой с октября 2020 года.

Nasdaq завершил торги ниже психологически важной отметки 14000 пунктов, отмечает Market Watch. Индекс оказался в зоне коррекции 19 января, когда его снижение с ноябрьского пика превысило 10%. По итогам торгов в пятницу падение усилилось до 15%.

Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний, также оказали давление на рынок.

Тем временем, в понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,8%).

Нефтяной рынок в понедельник демонстрирует рост после коррекции в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:50 МСК в понедельник выросла до $88,7 за баррель (+0,9% и -0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $85,86 за баррель (+0,9% и -0,5% в пятницу).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,867 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,965 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 января вырос всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 728,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,08%), "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (+0,52%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,83%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,33%) и "РЖД-19" (-0,32%).

В центре внимания участников рынка в пятницу были переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, проходившие в Женеве. Основной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран были представленные ранее Россией проекты документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. В целом итоги состоявшихся переговоров были расценены инвесторами как нейтральные.

Пока невозможно сделать выводы о том, на правильном ли пути переговорный процесс с США, это станет ясно после получения письменных ответов от американской стороны, заявил Лавров. "Я сказал все, о чем мы сегодня говорили, что мы сегодня обсуждали и на чем завершили наш полезный, откровенный разговор. Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути. Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге на все пункты наших предложений", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Женеве по итогам встречи с госсекретарем США Блинкеном, которая длилась меньше запланированного времени.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что группа компаний "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом 9 млрд рублей на уровне 10,9% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,36% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 20 января. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 9 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 26 января. В конце прошлого года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых.

ООО "АГРА групп" (прежнее название - ООО "Агронова-Л") установило ставку 4-го купона по облигациям серии 001Р-01 на уровне 12,5% годовых. Компания выставила на 3 февраля оферту по облигациям серии 001Р-01 в объеме до 2,5 млрд рублей. Период предъявление к оферте - с 27 января по 2 февраля включительно. Цена приобретения - 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Выпуск со сроком обращения 7 лет и объемом 2,5 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 4%. Ставка 3-го купона - 9,5% годовых. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Бонды размещались в рамках бессрочной программы компании объемом 15 млрд рублей. Других облигаций компании в обращении нет.

Владельцы облигаций СФО "Аккорд Финанс" согласились на внесение изменений в решение о выпуске облигаций с залоговым обеспечением класса "Б", связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Собрание владельцев облигаций в форме заочного голосования прошло 21 января. Сбор заявок на выпуски облигаций с залоговым обеспечением класса "А" на 400 млн рублей, а также класса "Б" на 5 млн рублей прошел в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" была установлена в размере 10% годовых. Облигации были размещены по открытой подписке: класс "А" на 4 года, класс "Б" на 8 лет.