Рубль вечером развернулся вниз и активно падает к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к рискам

Москва. 21 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз в ходе волатильных торгов последнего рабочего дня недели и активно падает к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса к рискам.

Курс доллара США составил 77,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,87 руб./EUR1, подорожав на 1,1625 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,88 копейки - до 82,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на вечерних торгах после умеренного повышения днем в пятницу. С открытием американской сессии инвесторы демонстрируют активное неприятие рисковых активов, в результате чего большинство мировых рынков демонстрирует негативный настрой. Это связано с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Участники торгов не исключают, что американский Центробанк поднимет базовую процентную ставку уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. Некоторые эксперты даже полагают, что подъем ставки в марте может составить более 25 базисных пунктов.

Очередное заседание ФРС пройдет 25-26 января.

Министр финансов США Джанет Йеллен высоко оценила успехи экономической политики правительства Соединенных Штатов в первый год президентства Джо Байдена и выразила надежду, что инфляция в стране опустится до целевого показателя в 2% к концу текущего года.

"Мне кажется, что падение безработицы рекордными темпами в американской истории стоит рассматривать как выдающийся успех", - сказала она в интервью CNBC. "Если вспоминать, с какими трудностями мы все и Федрезерв столкнулись год назад, то тогда безработица была чрезвычайно высокой. Мы все беспокоились о повторении ситуации 2008 года, когда для возврата к полной занятости потребовалось почти десятилетие", - добавила она.

С тех пор в экономике США появилось 6,4 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы опустился ниже 4%.

Однако Йеллен признала, что ситуация в американской экономике далека от идеала из-за высокой инфляции. "Я ожидаю, что инфляция останется выше 2% в годовом выражении на протяжении большей части года, - сказала она. - Но если мы возьмем пандемию под контроль, я ожидаю, что инфляция будет замедляться в течение года, и надеюсь, что она вернется к нормальным уровням в районе 2% к концу года".

В декабре потребительские цены в Соединенных Штатах взлетели на 7%, рекордными темпами с 1982 года.

В целом рубль провел довольно волатильные торги в пятницу, активно отыгрывая также заявления российских и американских официальных лиц относительно договоренностей на тему ранее выдвинутых Россией требований относительно безопасности.

РФ в ходе переговоров в Женеве услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по безопасности, дала некоторые ответы американской стороне, которые помогут Вашингтону сформировать письменные ответы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам состоявшихся в пятницу в Женеве переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

По его словам, после получения письменных ответов от США состоится очередной контакт на уровне глав МИД. Лавров сказал, что США уже на следующей неделе пообещали передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

Российский министр также сообщил, что Россия полагает, что в ходе встречи в Женеве американцы поняли, что нужно сосредоточиться на содержании российских предложений, а не на теме Украины. Кроме того, он отметил, что Путин всегда готов к контактам с президентом США Байденом, но не надо забегать вперед, размышляя о возможности встречи на высшем уровне.

В свою очередь, Блинкен подчеркнул, что он услышал слова Лаврова об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину, однако США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы. Он отметил, что переговоры были откровенными и субстантивными.

США на следующей неделе после консультаций могут передать РФ список своих опасений и идей, а затем - обсуждать возможность дальнейших переговоров, также заявил Блинкен. Он подчеркнул, что продолжение переговоров с РФ по вопросам безопасности возможно при условии деэскалации ситуации вокруг Украины.

При этом, по словам американского госсекретаря, США будут расценивать любой ввод российских войск на Украину, вне зависимости от его масштабов, вторжением, и реакция на него последует мощная. Блинкен также заявил, что США не будут вести переговоры с РФ насчет принципа "открытых дверей" НАТО, считают недопустимым изменение границ при помощи силы.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль на торгах в пятницу сохранил волатильность, реагируя в основном на новостной фон. "Заметное укрепление рубля ближе к 15:00 МСК было обусловлено итогами переговоров, которые завершились обещанием продолжения диалога. По словам Сергея Лаврова, встреча носила промежуточный характер, США дадут письменные ответы на предложения России на следующей неделе. Отсутствие негативных вербальных коммуникаций дало рынку небольшую передышку, однако ближе к вечеру рубль протестировал уровень 77 за доллар. По словам замглавы МИДа России Сергея Рябкова, Россия готова на серьезные политические решения, если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. Кроме того, давление на рубль оказало снижение интереса глобальных инвесторов к риску", - отмечает Наумова.

"На мировых фондовых биржах в пятницу преобладали продажи в ожидании ключевых сигналов о дальнейшей политике ФРС на следующей неделе, а также на фоне неопределенной геополитической ситуации. Встреча Лаврова и Блинкена на первый взгляд принесла некий конструктив, так как поступили сообщения о готовности американской стороны представить РФ письменный ответ на предложения по безопасности. Общая напряженность сохраняется, что будет оказывать давление на рынок, но в то же время при стабилизации ситуации российские активы на следующей неделе могут предпринимать попытки роста", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне общего ухода от риска на мировых рынках, а также данных об увеличении запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу упала на 0,78% - до $87,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,69% - до $84,96 за баррель.

В минувшую среду как Brent, так и WTI завершили торги на максимумах с октября 2014 года. В четверг, однако, цены снизились после публикации еженедельного доклада Минэнерго США, показавшего рост запасов нефти в стране на 515 тыс. баррелей на прошлой неделе. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти в Штатах на 1,75 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 24,95 копейки, до 76,6903 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,39 копейки, до 86,9054 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 9,46 копейки по отношению к четвергу и составил 76,6025 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 18,72 копейки и составил 76,7087 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 902,059 млн, из которых $714,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 187,882 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,08 копейки, до 86,8295 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился к 19:00 МСК на 9,22 копейки и составил 86,9462 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR793,82 млн, из которых EUR192,671 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR601,149 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 8,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 4 б.п. - до 9,08% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 11 б.п. - до 9,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 15 б.п. - до 10,03% годовых.