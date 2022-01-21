Рынок акций РФ на неделе упал к уровням февраля прошлого года из-за возросшей геополитической напряженности

Рынок акций РФ на неделе оставался под давлением продаж из-за высокой геополитической напряженности вокруг России и Украины, что усугублялось политическими заявлениями со стороны США, Европы и России, а также смешанными сигналами с внешних площадок, где сохранялись опасения скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели локально падали в район 3255 и 1330 пунктов соответственно (минимумы с февраля 2021 года), откуда произошел коррекционный отскок выше 3400 и 1400 пунктов за счет закрытия игроками коротких позиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 13 по 19 января составил $120 млн против $180 млн ранее (четыре недели притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $70 млн по сравнению с поступившими $20 млн на предыдущей неделе (лучший результат с ноября прошлого года).

В период с 17 по 21 января индекс МосБиржи снизился на 4,4% и составил 3439,25 пункта, индекс РТС потерял 5,7% и достиг 1401,88 пункта на фоне роста доллара до 77,29 руб./$1 (+1,08 рубля) и подорожавшей мартовской нефти Brent до $87,83 за баррель (+1,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с отката blue chips под давлением западных распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России, хотя под занавес основной сессии спекулянты отыграли часть потерь за счет закрытия "коротких" позиций; индекс МосБиржи после отката в район 3500 пунктов отскочил выше 3560 пунктов.

ВТБ (+2,5%) в 2021 году заработал 242,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 0,5 млрд рублей в 2020 году, свидетельствует отчетность госбанка. В декабре банк получил 4 млрд рублей чистой прибыли против 1 млрд рублей по итогам ноября.

США и РФ вновь оказались в состоянии "холодной войны", заявил в воскресенье телеканалу CNN главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что новые санкции США против Москвы, в том числе против руководства РФ, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между двумя странами.

Биржи США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга), нефть Brent просела до $86 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ обвалился под натиском панических распродаж, сопровождавшихся принудительным закрытием маржинальных позиций, из-за возросших геополитических рисков вокруг России; индексы МосБиржи и РТС в падении протестировали рубежи 3300 и 1360 пунктов соответственно, показав рекордный откат с марта-апреля пандемийного 2020 года, что сопровождалось также рекордными оборотами на Мосбирже.

Основные blue chips потеряли в цене до 10% во главе с расписками TCS (-10,7%), акциями "Роснефти" (-10,3%), Сбербанка (-10,2% и -8,4% "префы"). Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 317,17 млрд рублей (из них 104,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Цены на нефть Brent поднялись к $87,5 за баррель на фоне возросшей геополитической напряженности. Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате атаки произошел взрыв, который затронул три нефтяные цистерны в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

В среду рынок акций скорректировался вверх после 4-дневного падения из-за распродаж на фоне геополитической напряженности между Россией и США, индекс МосБиржи увеличил волатильность - после утреннего провала к 3200 пунктам (минимум с декабря 2020 года) произошел отскок к рубежу 3500 пунктов с дальнейшим сползанием ниже 3440 пунктов, при этом обороты торгов оставались высокими. Лидировали в росте акции Polymetal (+7,7%), "Норникеля" (+6,3%), "Роснефти" (+6%), "Газпрома" (+5,8%).

Новая глава министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала Россию агрессором и поддержала двойную стратегию НАТО по сдерживанию и диалогу. По ее словам, у России "нет права вето в отношении соседних государств" и их стремлении вступать в те или иные альянсы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник о планах вскоре письменно ответить на вопросы России по ситуации с обеспечением безопасности в Европе. "Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам", - отметил он.

Госдеп США сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на Украину и в ФРГ проведет в пятницу, 21 января, встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европе следует сократить зависимость от российского газа на фоне агрессивных действий со стороны России и не дать реализовать проект газопровода "Северный поток 2".

Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе - отключение от межбанковской системы SWIFT, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Цены на нефть Brent протестировали рубеж $89 за баррель, обновив 7-летний максимум на опасениях по поводу перебоев поставок с Ближнего Востока, а также неспособности некоторых стран ОПЕК нарастить добычу до согласованных уровней.

В четверг рынок акций РФ вырос вторые торги подряд в рамках коррекции в надежде на ослабление геополитической напряженности вокруг России и Украины после встречи в пятницу госсекретаря США и главы МИД РФ; индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов во главе с раллировавшими бумагами Сбербанка (+7,7%) на новостях о выкупе своих акций в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников.

Сбербанк планирует в период 2022-2025 годов приобрести на рынке свои акции на сумму до 50 млрд руб. для долгосрочной программы мотивации сотрудников.

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.

Тем временем, в МИД РФ обвинили Запад в подготовке провокаций военного характера против Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что Запад, тиражируя сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, пытается прикрыть собственные готовящиеся провокации военного характера. Кроме того, по словам Захаровой, власти Украины воспринимают военную помощь Запада как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе.

Нефть Brent превысила $89 за баррель на фоне повышения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза роста глобального спроса на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составит 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.

В пятницу распродажи российских акций возобновились на фоне ухудшения внешней конъюнктуры (снизились мировые фондовые индексы, нефть Brent опускалась ниже $87 за баррель) и сохраняющейся геополитической напряженности. В Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности.

США пообещали передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе, этому должна поспособствовать прошедшая встреча в Женеве, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, после получения письменных ответов от США состоится очередной контакт на уровне глав МИД.

Также Лавров отметил, что США в Женеве пытались поставить во главу угла ситуацию на границе с Украиной и обусловить этим все остальное. Россия уже многократно объясняла, что не собирается нападать на Украину. Блинкен обещал объяснить, как США относятся к взятым в рамках ОБСЕ обязательствам о неделимости безопасности, заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ выразил уверенность, что США в ходе встречи в Женеве поняли, что нужно сконцентрироваться на содержании российских предложений, а не на теме Украины. При этом Блинкен подтвердил готовность США способствовать выполнению минских соглашений Киевом, сообщил Лавров.

Госсекретарь США Блинкен заявил по итогам переговоров, что они позволили сторонам лучше понять позиции друг друга. По его словам, продолжение переговоров с Россией по вопросам безопасности возможно при условии деэскалации ситуации по Украине. Также Блинкен заявил, что США не будут вести переговоры с РФ насчет принципа "открытых дверей" НАТО, считают недопустимым изменение границ при помощи силы.

В итоге индекс МосБиржи опустился ниже 3440 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, игроки предпочли сокращать позиции в российских активам перед выходными.

В период с 17 по 21 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции OR Group (-34%, компания на неделе допустила техдефолт по облигациям серии БО-07), ПАО "Ренессанс Страхование" (-21%), "Детского мира" (-12%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Русская аквакультура" (+6%), Polymetal (+5%), "ВСМПО-Ависма" (+4%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе определят геополитические новости в условиях возросшей неопределенности и страновых рисков, блок статистики из США и заседание Федрезерва США (изменений ставки пока не ожидается), инвесторы могут продолжить сокращать позиции в российских активах. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3300-3600 пунктов, для индекса РТС - 1300-1600 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".